让退休人员共享发展成果

日前，人力资源社会保障部、财政部联合下发《关于2019年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从今年1月1日起，为2018年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2018年退休人员月人均基本养老金的5%左右。

增幅咋定的？

兼顾物价上涨水平与基金可承受度

养老金标准此次的总体调整比例与2018年持平。这一调整水平是如何确定的？

人社部相关负责人表示，确定调整水平重点考虑两方面因素：一是经济增长对退休人员基本生活的影响，主要是职工平均工资增长、物价上涨情况；二是要确保养老保险基金可承受、制度可持续。

看宏观经济增长，目前，我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济增速放缓。2018年职工平均工资涨幅、物价增幅平稳，与上年大体相当。2019年经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

看基金运行情况，由于我国老年人口规模大、人口老龄化速度快，领取基本养老金的退休人员数不断增加，缴费人数与领取待遇人数的抚养比不断下降，养老负担越来越重。同时，国家明确下调城镇职工基本养老保险缴费比例，养老保险基金收支压力进一步增大。

“在这样的情况下，国务院决定2019年总体调整比例与2018年持平，既能体现让广大退休人员适当分享经济社会发展成果，又充分考虑退休人员长远权益，有利于增强人民群众获得感、幸福感、安全感，也让养老金更有保障、更可持续。”该负责人说。

中国社会保障学会会长、中国人民大学教授郑功成解释道：“将调整水平定为5%，若通货膨胀水平与预期目标一致为3%的水平，那么剩下的2个点就是退休人员所分享的国家发展成果。”

此外，今年养老金调整将继续坚持并轨原则，继2016年以来连续第四年同步安排适当提高企业和机关事业单位退休人员养老金水平。“自2016年以来，在中央和地方政府的共同努力下，企业和机关事业单位实行完全统一的调整办法的省份不断增加。”人社部相关负责人说，今年国家将继续加快调整办法统一步伐，充分体现基本养老金调整政策的公平性，进一步实现规则公平。

具体怎么调？

定额调整、挂钩调整、适当倾斜相结合

养老金标准再提高5%左右，是否意味着今年每名退休人员的到手养老金都能在去年基础上增加5%呢？

据了解，“5%左右”的调整比例，是企业和机关事业单位全部退休人员待遇调整的总体人均水平，并不是企业和机关事业单位退休人员分别以各自人均养老金水平为基数、都按照5%的比例调整。

实际操作中，企业和机关事业单位将统一实行“定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合”的“三结合”调整办法。定额调整，即同一地区各类退休人员统一增加相同额度的养老金，体现社会公平；挂钩调整，即增加的养老金与个人缴费年限、养老金水平挂钩，体现“多缴多得”“长缴多得”的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜，即对高龄退休人员等群体予以照顾，体现重点关怀。

“这样的调整办法，能够适当调节退休人员收入差距，体现了二次分配注重公平、兼顾激励的原则。”人社部相关负责人说。

具体到各地，由于各地经济发展水平、退休人员基本情况等不尽相同，地区之间的具体调整办法会存在一定差异。具体到一个地区内部，少数地区可能还会存在企业与机关事业单位调整办法略有不同的情况。具体到每一位退休人员，由于缴费年限和养老金水平不同等原因，实际增加的养老金绝对额是不同的，对应到占个人养老金的比例也是不同的。一般来说，在职时缴费年限长、缴费工资水平较高的人员，增加的基本养老金绝对额也会相对较高。

根据规定，2018年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位的退休人员，可享受本轮上涨红利。而2019年办理退休手续的职工，则不在调整范围内。

对此，上述负责人解释道，这样的安排是我国职工基本养老保险制度待遇确定机制决定的。按照现行制度，无论是企业还是机关事业单位，都实行与职工平均工资以及个人缴费情况挂钩的基本养老金计发办法。简单来说，2018年退休人员退休时基本养老金以2017年职工平均工资为计发基数，而2019年退休人员退休时基本养老金以2018年职工平均工资为计发基数，在退休时已适当分享上年经济社会发展成果。“按照这一原则，在调整基本养老金时，将范围确定为上年底退休人员，避免当年退休人员既享受上年工资增长，又享受当年待遇调整的情况，以体现公平。这也是历次调整基本养老金时的一贯做法。”该负责人表示。

何时能拿到？

各地发放时间有差异，都从元旦起补发

退休人员何时能拿到增加的养老金？

根据要求，各地要在5月31日前结合本地区实际，制定具体实施方案，并报送人社部、财政部。两部门对地方具体实施方案审批后，各地将抓紧组织实施，尽快将增加的养老金发放到退休人员手中。“具体到发放时间，各地可能不尽相同，但对退休人员而言，无论各地在何时开始组织发放，都将从2019年1月1日起补发。”人社部相关负责人说。

在降低社保费率的背景下，未来养老金是否还有进一步上涨的空间？

“总体来讲，养老金在世界各国都是刚性增长的。”郑功成说，宏观经济运行存在一定的通货膨胀水平，若物价上涨了3%，养老金涨幅却低于3%，那么老年人的收入实际上是降低的，这不符合社会养老保险制度设计的初衷。“《政府工作报告》也提出，既要减轻企业缴费负担，又要保障职工社保待遇不受影响、养老金合理增长并按时足额发放。我们要对我国的养老保险制度有信心。”郑功成说。

人社部相关负责人也表示，有关部门在总结历年调整基本养老金的做法和经验的基础上，正抓紧研究建立兼顾企业和机关事业单位退休人员的基本养老金合理调整机制，以实现各类退休人员待遇调整机制的统一，在老有所养上不断取得新进展，从而提升人民的获得感与幸福感。

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 13 版）

(责编：王仁宏、曹昆)