睡眠不足与过多都会损伤记忆力（服务窗）

3月21日是“世界睡眠日”。我国睡眠疾病发生率很高，有各类睡眠障碍者约占人群的38％。专家介绍，睡眠不足与过多，都会损伤记忆。
上海长征医院神经内科专家赵忠新介绍，睡觉的时候大脑并非进入关机模式，仍处于高速运转状态。夜间良好的睡眠，能够有效清除脑内产生的各种“垃圾”，对于认知功能具有重要的保护作用。“睡眠时间少于6小时，痴呆相关的蛋白将以几何倍数增长。”赵忠新解释。
睡眠过多同样引起记忆损伤。赵忠新介绍，每天睡眠超过9个小时的人容易出现记忆衰退的现象。日间思睡导致注意力不集中、记忆力下降，还是引起各种事故的重要因素。
“人睡得好不好，除了受心态等内因影响，还受家居环境等外因影响。”中国睡眠研究会理事长、北京大学医学部睡眠医学中心主任韩芳说，室内的温度、光线、湿度和气味，使用的卧具产品是否软硬适度，都会影响人们的睡眠质量。
日前，我国首部睡眠相关家居环境标准发布。这部标准由中国睡眠研究会、山东欣悦健康科技有限公司及中国标准化研究院合作完成。制定相关标准，一方面是为唤醒公众对睡眠的关注，了解影响睡眠的相关要素；另一方面是希望能指导供应商把睡眠因素考虑进去，为用户提供更好的睡眠产品。
比如，睡觉离不开枕头。专家表示，按仰卧、侧卧、俯卧等睡姿的不同，枕头在形态和尺寸、承重部位、透气性能等方面应有所区别。睡枕高度应能够满足脊柱的平直。仰卧位的睡枕高度，以一拳到一拳半、10—15厘米为宜。
韩芳说，睡眠障碍不是个人的事，也是公共卫生问题。希望全社会都来重视睡眠问题，让更多人睡好觉。
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