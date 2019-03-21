杭州淳安摆下百场技能擂台

本报杭州3月20日电 （记者方敏）“嚓嚓嚓”的切菜声、“咔咔咔”的相机拍照声……近日，一场中式烹饪职业技能比武在杭州市淳安县举行，拉开了本年度淳安县“百业百匠”百场技能竞赛大擂台的序幕。

淳安县近年来以“百业百匠”百场技能竞赛为载体，着力提升一线职工文化素质和技能水平，大力培养本土技能型人才。今年的技能竞赛大擂台以“弘扬工匠精神助推两高发展”为主题，将在2018年的基础上继续开展立功竞赛、技能比武活动，力促技能竞赛项目从传统工种向金融、物流、酒店服务等延伸。

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《 人民日报 》（ 2019年03月21日 13 版）

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