这几天，四川省兴文县周家镇洛浦村村民王天猛一直在桑园里忙碌。
2018年12月16日，兴文县发生了5.7级地震，周家镇恰好位于震中。
近年来，周家镇顺应新的发展形势，将蚕桑作为产业转型的龙头产业来抓，到2018年，全镇发展桑园面积1.5万余亩，产茧79万余公斤，产值达到3000多万元。
王天猛以前在当地工矿做事，2014年“改行”栽桑养蚕，流转了60亩土地种蚕桑，除了养蚕和共育小蚕，还在桑园里饲养乌骨鸡，粗略算了一下账，2018年年产值41万元，净利润28万元。
兴文县发生地震后，王家的住房和蚕房都遭到损坏，但在该县开展房屋受损入户鉴定后，王天猛主动提出放弃房屋加固补助金，自己掏钱加固了房屋。
“今年又流转25亩桑园，准备用15亩套种竹荪，目标是利润突破50万元。”王天猛在年初就定下目标。
同样在忙碌的还有磺矿村的周宗奎夫妇，周家的房屋在地震中严重受损，被鉴定为需要规划重建的D级危房。夫妇俩正月里就操持着重建家园，房屋墙体已经起来，争取在4月份完工入住。
周宗奎新建房屋县政府补助了4.5万元，房子结构比原来的更加牢固。周宗奎告诉记者，2019年不仅要修好房子，还要扩建牛棚，扩大养殖规模，不等不靠，把日子过得更好。
目前，受灾群众的水、电、气、网络已全部恢复畅通，重点公路排危点已完工，灾区主要交通干道均能通行。
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