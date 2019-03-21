支持小微企业 助力高质量发展

《政府工作报告》提出，今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。近日，邮储银行正式跻身第六家“国有大行”之列。在支持民营和小微企业发展、服务乡村振兴方面，邮储银行北京分行进行了哪些有益探索？

高效联动，支持民营和小微企业

民营和小微企业的融资需求具有“短、频、快”的特点，但对金融机构而言，由于小微企业经营信息难以全面掌握，因此在全球范围，小微企业融资问题是普遍性难题。

邮储银行是我国网点最多、下沉最深的国有大行，在普惠金融方面有着先天优势。邮储银行北京分行依托既有优势，重点围绕云信保理和银信保理两个产品打造线上供应链金融品牌。仅2018年一年，通过云信保理、银信保理共为中小企业发放保理融资663笔，金额高达20.96亿元。

据介绍，产业链上的中小企业在云信、银信期限内，可通过金融平台将其接收的云信、银信转让给邮储银行，从而获取以核心企业信用为基础的较低成本融资。他们还针对小微客户执行优惠利率，缩短小微企业贷款资金接续间隔，降低资金周转成本。截至2018年末，邮储银行北京分行有13家一级支行实现无还本续贷业务成功放款，共计42笔，金额达4.84亿元。

针对首都功能疏解后的行业新特征、客户新需求，邮储银行北京分行还就小企业法人快捷贷产品要素进行优化，扩大担保公司的合作范围。

深耕“三农”，促进农民增收

“多亏了邮储银行帮我解决了资金‘拦路虎’，我才能改造采摘园，搞起旅游。”北京平谷区山东庄镇小北关村村民老杨说。

老杨经营着105亩水果采摘园，到现在已经有20年了。“升级”的念头老杨早就有，只是苦于没有资金。邮储银行北京分行工作人员的一次拜访，带来了转机。

2018年，随着北京市政府“两权”抵押贷款试点工作的深入，各项配套制度与措施出台，邮储银行北京分行重启农村承包土地的经营权抵押贷款。2018年7月，分行所属的平谷支行作为试点单位，受理了老杨的农村承包土地的经营权抵押贷款申请。在履行相关手续后，老杨得到了平谷支行的120万元贷款。

分行有关负责人表示，这类贷款业务为真正拥有土地的农民解决了融资难问题，同时，增加了涉农客户抵质押担保措施，为后续“三农”业务的发展开辟了新的空间。

此外，邮储银行北京分行还以“美丽乡村贷”促进农村培育休闲农业、乡村旅游、特色民宿等新产业新业态。2018年5月，为优化业务流程，提高作业效率，邮储银行北京分行与北京市农担公司签订规模2亿元的大担保协议，凡是50万元以内且经该行审批的业务，北京市农担公司均“见贷即保”。截至2018年末，“美丽乡村贷”已累计放款339笔，约1.25亿元。

推进“挂行蹲点”，党建引领发展

2018年，邮储银行北京分行在完成各项任务的前提下，收入、利润均超额完成预定目标。分行党委书记、行长徐维进说：“党建抓得好，企业才有凝聚力，发展才有新动力。”

目前，邮储银行北京分行有党员1257人，共建立了110个党组织，其中党委2个，党总支20个，党支部88个。该行所有网点均实现党员全覆盖。

“挂行蹲点”是邮储银行北京分行党建品牌的一大亮点。2013年以来，该行逐渐形成了“一级抓一级、层层抓落实”的党建工作格局。每年的“挂行蹲点”都被赋予不同主题，成功建立起上下对接的沟通机制，精准解决基层的实际问题。

作为总行级党建工作示范区，2018年底，邮储银行北京望京支行交出了一份亮丽答卷：发放涉农公贷5.4亿元，发放产业扶贫贷款800万元，支持小微、民营企业贷款净增2亿元。

望京支行充分发挥“党员+”效应，通过“挂行蹲点”“六进”等主题活动，激发党员发挥先锋模范作用。在实践中，该支行探索出了“支部带支行”的营销挑战赛模式，以点带面促进党建与中心工作的紧密结合。

“要牢记国有大行的政治使命，把党的要求、党的使命担在肩上，全面提高邮储银行北京分行党的建设质量，为全行实现高质量发展提供坚强保证。”徐维进说。

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 16 版）

(责编：王仁宏、曹昆)