多地外贸数据出炉 海南进出口总值翻倍暂居榜首

前两月地方外贸数据相继出炉，海南1-2月进出口总值同比增长114.9%，暂居榜首。湖南、云南、湖北等地也表现突出，都实现了两位数增长。业内人士表示，这些地方除了总值上表现突出，在进出口结构上也呈现进一步优化趋势，表明我国外贸促稳与提质相辅相成。记者获悉，接下来，我国将从稳规模、提质量、转动力三方面，进一步促进外贸稳中提质。
海口海关19日发布数据显示，今年1-2月海南外贸进出口总值161.8亿元，同比增长114.9%，高于同期全国增速114.2个百分点。海口海关表示，未来将对标海南自由贸易区(港)建设，大力推进关检业务深度融合，着力提高贸易便利化水平，力促海南外贸保持稳定增长。同一天，昆明海关通报，今年1-2月，云南外贸进出口331.1亿元，较上年同期增长22%。
此前，湖南发布数据显示，今年1-2月，湖南进出口总值522.2亿元，比上年同期增长41%。湖北数据显示，同期该省进出口总值514.7亿元，同比增长12.6%，增速高于全国平均水平11.9个百分点。
业内人士指出，多地通过创新外贸发展新模式、新业态，大力发展外贸综合服务平台、跨境电商等业务，提高了核心竞争力，在稳住外贸总量的基础上，实现了促进外贸优化升级，体现了我国外贸促稳与提质相辅相成的发展态势。
对于2019年的外贸形势和发力点，记者获悉，商务部今年将按照政府工作报告提出的“稳中提质”的要求，从稳规模、提质量、转动力三方面下功夫。
“要稳住现在发展的规模，稳住我们的市场。”商务部部长钟山近日表示，首先是要稳政策，落实好中央稳外贸政策措施，切实为外贸企业减负增效。同时要稳住外贸经营主体，给他们营造好的环境，增强各类企业的发展信心，激发市场主体的活力。还有要稳市场，有市场才有贸易，要加强“一带一路”国际合作，优化国际市场布局，巩固传统市场，不断开拓新兴市场。
另外，还要提质量。钟山指出，我国外贸总体上仍然是大而未强，重点要鼓励高技术、高质量、高附加值产品出口，提升在全球价值链中的地位。
最后，要在转动力上下功夫。钟山强调，要支持企业技术创新、制度创新、管理创新，把这些创新优势转化为出口的竞争优势。还要鼓励发展贸易新业态、新模式，不断培育外贸竞争新优势，推动我国外贸实现由大到强的跨越。
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