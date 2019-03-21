原标题：自由行、定制游、私家团快速增长 个性化出境游日渐升温

中国旅游研究院、携程旅游大数据联合实验室日前发布的《2018年中国游客出境游大数据报告》显示，2018年，中国将继续保持全球最大出境游客源国地位，并且出境游个性化趋势突显，自由行、定制游、私家团等增长迅速。

“定制旅游将进入市场成熟期，个性化的需求会进一步突显。”中国旅游研究院院长戴斌认为，在过去10年中，中国出境游市场持续保持两位数，甚至是20%以上的增长，成为全球最大的出境旅游客源国和旅游消费支出国。出境旅游已经从少数人的享受进入了大众日常生活，美好生活和时尚感正在引领旅游的未来。

中国旅游研究院预计，2018年，我国有望实现1200亿美元境外旅游消费,人均单次境外旅游消费将达到约5400元，旅游业不仅成为拉动中国经济增长不可忽视的重要力量，也为全球经济增长注入了新的活力。

携程出境游数据显示，2018年通过携程旅游平台报名出境跟团游、自由行、定制游的人均花费为5500元，消费者愿意为高品质出境游付出更多成本。

携程出境游研究专家介绍说，2018年，我国出境旅游进入了“消费升级”阶段，旅游者不断增加支出购买更优质的旅游产品，并从观光旅游转向深度体验。2018年，报名携程出境私家团的游客同比增长翻两番；携程定制出境游需求量增长达到150%，人均花费7800元；报名当地向导的游客同比增长超过200%。

数据显示，由于兼具财富和体力，“80后”依然是出境游的中坚力量，占比达29%。但是，2018年“90后”开始超越“70后”成为出游主力军，占比为18%。年轻群体特别是“90后”“00后”流行“说走就走”，倾向在网上选择自由行产品，喜好自由组合航班、酒店获得优惠价格，预订周期越来越短，甚至在行程中预订门票、租车、一日游，推动出境游更为个性化。

“消费升级”已成为出境游的主旋律。2018年，选择携程四五钻级跟团游产品的用户比例高达82%，比2017年增加2个百分点。选择三钻的比例仅为18%。携程出境游研究专家认为，相对于以前只是上车睡觉、下车拍照、进店买买买，如今的出境游客更愿意把钱花在体验上，在吃住行游等方面追求品质与个性化。

随着旅行保险观念日益普及加上近来旅游风险事件多发，游客对旅游安全的关注显著增强。携程数据显示，2018年出境游旅游意外险投保的游客人数比例同比增长近20%。我国老年人口比例增加，也催生了老年旅游市场火爆。据统计，2018年携程跟团游用户中，60岁以上的老年人数量增长超过50%。为此，各大旅行平台也在提升老年人旅游的保障。比如，携程与保险公司合作开发推出覆盖高龄人群的旅游意外险产品，承保年龄最高达到90周岁至100周岁。

戴斌预计，2019年以及今后一个时期，中国出境旅游市场将加速商业模式重构和产业格局重组。

(责编：杨曦、蒋琪)