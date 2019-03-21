交通部：互联网租赁企业拟建立用户押金退还应急保障机制

人民网北京3月21日电 据交通运输部网站消息，交通运输部、中国人民银行会同国务院有关部门研究起草了《交通运输新业态用户资金管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。征求意见稿中提出，互联网租赁自行车的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的10%。
交通运输新业态包括网络预约出租汽车、汽车分时租赁和互联网租赁自行车等。
征求意见稿指出，网络预约出租汽车、汽车分时租赁和互联网租赁自行车运营企业原则上不收取用户押金，确有必要收取的，应当基于协议，提供运营企业专用存款账户和用户个人银行结算账户两种资金存管方式，供用户选择。用户押金归用户所有，运营企业不得挪用。
鼓励运营企业采用服务结束后直接收取费用的方式提供服务。采用收取用户预付资金方式提供服务的，预付资金的存管和使用应当依法合规。
征求意见稿指出，在用户资金管理上，用户押金管理应当遵守下列规定：
(一)汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%；互联网租赁自行车的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的10%。
(二)运营企业应当在与用户签订的服务协议中明确押金收取数目和扣除押金条件，在网络平台显著位置明示押金退还方式、程序和周期。
(三)运营企业与存管银行、合作银行和其他银行、非银行支付服务机构(其他银行、非银行支付服务机构以下统称其他支付服务机构)应当提供便利的退款方式，及时退还用户押金，不得拒绝、拖延退还，或设置不公平、不合理的格式条款、技术门槛。
(四)采用用户个人银行结算账户存管用户押金的，运营企业应当在与用户签订的服务协议中明确，用户需在合作银行开立的其个人银行结算账户存入约定数额的押金并冻结才予提供服务，当该账户余额低于押金额度或押金额度资金未处于冻结状态时，运营企业可不再提供相应服务。
(五)采用运营企业专用存款账户存管用户押金的，运营企业要针对可能出现的集中退还及退还期限超期等特殊情况，联合存管银行、其他支付服务机构建立用户押金退还的应急保障机制，必要时，由运营企业先行垫付资金退还用户押金。
同时，用户预付资金管理应当遵守下列规定：
(一)运营企业收取的用户预付资金总规模应当与其服务能力相匹配，严禁超出服务能力收取用户预付资金。
(二)互联网租赁自行车单个用户账号内的预付资金额度不得超过100元；其他交通运输新业态单个用户账号内的预付资金额度不得超过8000元。
(三)运营企业在收取用户预付资金时，应明确退还条件。
(四)运营企业应当建立用户预付资金备付金制度，备付金不得低于用户预付资金余额的40%。
(五)运营企业只能将用户预付资金用于其主营业务，不得用于不动产、股权、证券、债券等投资及其他借贷用途等。
征求意见稿中提出，运营企业可通过存管银行、合作银行和其他支付服务机构收取用户资金，通过其他支付服务机构收取的，应当签订支付服务协议，并告知相应存管银行、合作银行。支付服务协议中应当明示用户资金专用存款账户信息，明确其他支付服务机构保存相关支付信息应当不少于5年，并及时向运营企业提供。
此外，运营企业通过其他支付服务机构收取的用户资金，应当于当日(至迟次日)分别将用户押金、预付资金结算余额分类划转至相应用户资金专用存款账户。
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