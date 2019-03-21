原标题：今年养老金上涨5%左右 新增养老金何时能到手？

新增养老金将从2019年1月1日起补发。

3月20日，人社部官网公布相关通知，调整退休人员基本养老金。对2018年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员上调养老金待遇，总体调整水平按照2018年退休人员月人均基本养老金的5%左右确定。

按照今年调整基本养老金的实施方案，将继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的办法，并实现企业和机关事业单位退休人员调整办法基本统一。

定额调整指同一地区各类退休人员统一增加相同额度的养老金，体现社会公平；挂钩调整要体现“长缴多得”、“多缴多得”的激励机制，可与退休人员本人缴费年限(或工作年限)、基本养老金水平等因素挂钩；对高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员，可适当提高调整水平。

同时，人社部还明确，要确保企业退休军转干部基本养老金不低于当地企业退休人员平均水平。要兼顾公平与激励，合理确定定额调整、挂钩调整与适当倾斜三部分比重。

新增的养老金补发日期从何时起计算？退休人员什么时候才能拿到手？对此人社部相关负责人介绍，从时间进度上，各地要在2019年5月31日前，结合本地区实际，制定具体实施方案，并报送人力资源和社会保障部、财政部。在京中央国家机关及所属事业单位退休人员的基本养老金调整方案将由两部制定并组织实施。人社部、财政部对地方具体实施方案进行审批后，各地将抓紧组织实施，尽快将增加的养老金发放到退休人员手中。

“各地发放到位时间可能不尽相同，但对退休人员而言，无论各地在何时开始组织发放，都将从2019年1月1日起补发。”这位负责人介绍。

(责编：杨曦、仝宗莉)