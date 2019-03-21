原标题：北京市消协去年测试商品864个蘑菇街5款样品全部未达标

原标题：蘑菇街5款样品全部未达标

消费

本报讯（记者 王薇）昨天，北京阳光消费大数据研究院联合消费者网（www.bjxf315.com）发布2018年北京市消费者协会比较试验汇总分析。2018年，北京市消协发布测试结果18次，测试样品864个。汇总后显示，线上采样不达标率是线下2.42倍，蘑菇街采样全部不达标。

据北京阳光消费大数据研究院统计，北京市消协2018年共测试商品样品864个，其中线上采样432个，不达标160个，不达标率37.04%；线下采样432个，不达标66个，不达标率15.28%。线上采样不达标率是线下的2.42倍。线上采样主要来自天猫商城、京东商城、苏宁易购、国美在线、亚马逊、一号店、聚美优品、唯品会、当当网等电商平台。

统计数据显示，亚马逊、聚美优品和买茶网3个平台有一半样品不达标，1号店和当当网2个平台均有超过一半样品不达标。其中，蘑菇街5个样品全部不达标，不达标率百分之百。

据统计，北京市消协2018年发布比较试验涉及日用百货、家用电器、服装鞋帽、食品饮料、建材装饰5类商品的864个测试样品，其中226件样品不达标，占比26.16%。具体来看，服装鞋帽类商品不达标率最高，为33.04%。值得一提的是，PUMA/彪马，JACKWOLFSKIN狼爪，Onepolar极地，凯仕达，Disney/迪士尼，西湖龙井茶/龙井茶品牌狮峰牌，七彩云南等测试样品均有上榜。

制图/潘璠

(责编：赵爽、仝宗莉)