原标题：退休人员养老金十五连涨 地方养老金入市规模有望扩大

3月20日，人社部、财政部发文明确，从2019年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平，总体调整水平按照2018年退休人员月人均基本养老金的5%左右确定。这是国家自2005年以来连续第15年调整企业退休人员的基本养老金，预计将有1.18亿名退休人员受益。

中信改革发展基金会研究员赵亚赟昨日对《证券日报》记者表示，退休人员养老金5%的涨幅算是比较大的力度，在财政可以承担的条件下持续增加退休人员的收入，可以对经济增长起到良好的推动作用。

业内人士表示，退休人员养老金连涨意味着需要进行更多的投资来获取收益，因此养老金入市资金需要扩大规模，让养老金保值增值，以缓解养老金的收支压力。

值得关注的是，日前，人社部、财政部发文确定河北等9个省份2019年启动居民养老基金委托投资工作。2020年底前所有省市区全部启动实施。同时，持续扩大居民养老基金投资规模，确保2017年及之后年度新增结余的80%用于开展委托投资，以实现既定政策目标。

根据人社部数据，截至2018年底，累计已有17个省区市委托投资基本养老保险基金8580亿元，已经到账的资金达到6050亿元。对于如何进一步扩大养老金入市规模，赵亚赟认为，需加强股市规范发展，增加优质企业上市，抑制过度投机，都是扩大养老金入市规模必要的前提。

北京化工大学文法学院教授刘昌平昨日对《证券日报》记者表示，我国社会保障事业的建设目标是建立与经济发展水平相适应的社会保障制度，基本养老金就是要确保退休人员的基本生活水平，因此基本养老金标准既要保持经济社会发展水平一致，又不至于影响到基本养老保险制度的可持续性。本次基本养老金调整水平的确定是与经济发展新常态相适应的。

(责编：蒋琪、仝宗莉)