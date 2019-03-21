原标题：北京居民人均工资性收入37687元

《北京市2018年国民经济和社会发展统计公报》发布，人均地区生产总值提高到14万元

北京居民人均工资性收入37687元

北京市民在过去的一年里过得怎么样，生活有哪些变化和改善？3月20日，北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布的《北京市2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，去年北京市GDP超过3万亿元，经济保持平稳增长，市民的衣食住行也随之发生变化：收入稳步增长，银行存款多了，享受的最低工资标准等社保水平提高了；公共交通方面，去年公共电汽车运营线路增加2条，轨道交通线路长度增加28公里，通勤更加便捷；去年PM2.5年均浓度下降12.1%，市民呼吸的空气更加新鲜。

新京报记者 沙璐

新京报制图/高俊夫

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