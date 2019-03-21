原标题：科创板后备企业增至18家 一日四地监管做出推进工作

科创板后备企业增至18家 一日四地监管做出推进工作

截至目前已有18家企业明确申请科创板上市；上海新阳转让“科创板潜力股”引关注

新京报讯 (记者程维妙)3月20日，科创板上市审核系统运行的第三天，新京报记者获悉，邦彦技术股份有限公司拟申请科创板上市。同日晚间，新三板公司凌志软件也宣布将申请在科创板上市。至此，已经有18家企业明确申请科创板上市。

与此同时，各地冲刺科创板的“赛跑”也在持续，仅20日一天，上海、湖南、陕西、杭州四地相继传来有关当地企业申报科创板工作的推进进展。

邦彦技术、凌志软件拟申请科创板上市

3月20日，新京报记者从邦彦技术相关负责人处证实，公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，现已接受国信证券上市辅导。该负责人同时表示，目前暂无其他可以公开的信息。

据邦彦技术官网介绍，公司创立于2000年4月，总部位于深圳市高新技术产业园，是深圳国防科技工业协会会长单位。公司定位于为各级各类指挥所、通信枢纽和节点及其信息安全提供信息化整体解决方案，拥有两家全资子公司，北京特立信电子技术股份有限公司和深圳市邦彦通信技术有限公司。

早在2015年9月，邦彦技术就曾透露正在筹备IPO，并已完成股份制改造。在多轮增资过程中，保健酒巨头劲牌有限公司(以下简称“劲牌”)和深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)先后以投资人身份参与其中。截至2016年12月28日，邦彦技术注册资本金为9582万元，至今没有变化。

3月20日晚间，新三板公司凌志软件公告称，拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票，并申请在上交所科创板上市。

截至2019年3月20日记者发稿，已经有18家企业明确申请科创板上市。

一日内四地监管做出推进工作

备战科创板，地方政府也在发力。

据湖南日报3月20日消息，湖南证监局表示，目前湖南辖区有多家湘企拟申请在科创板上市，但从进度来看都还处在地方监管局辅导备案阶段。湖南证监局成立了专项工作小组，积极推进科创板及注册制相关工作。一周前，湖南省地方金融监管局还曾举办“湖南省科创板上市培训会”，助力企业上市少走弯路。

同日，陕西证监局发布公告称，陕西证监局自2019年3月18日起，已开始接受辖区科创板拟上市公司辅导备案登记申请，相关辅导备案工作参照《陕西证监局拟上市公司辅导备案工作指引》执行。

辖内已经有至少两家企业明确要登陆科创板的杭州，3月20日举办了一场面向企业的科创板主题培训，400多家滨江区上市公司、新三板企业、第一二批后备企业，以及投资机构、中介机构等参加了培训。

其“邻居”上海，则是在同日发布了“深化科技体制机制改革二十五条”举措。上海市副市长吴清表示，上海将大力支持诸如人工智能、集成电路、高端制造、航空航天等优势产业相关企业，在符合证监会和交易所相关规则后登陆科创板市场。

据记者不完全统计，目前仅一级行政区划中，就有多达18个省市发布科创板上市扶持政策。

有公司转让“准科创板企业”引关注

3月18日晚，上海新阳公告拟将持有的上海新昇27.56%股权，转化为对上海新昇大股东上海硅产业的持股。交易完成后，上海新阳持有的上海新昇股权仅剩下1.5%，上海硅产业持有的上海新昇股权增至98.5%。

上海新昇因早在去年12月就收到《科创板优质企业信息收集表》，加上公司手握国内首个300mm大硅片项目等，在业内竞争力不俗，一直被市场视为冲刺科创板的“潜力股”。

消息甫出，上海新阳股价便出现波动。3月19日，公司股价以跌停报收，3月20日，股价收报32.91元，小幅上涨0.52%。

对于本次交易原因，上海新阳在公告中称，是公司自身及上海新昇未来经营发展的需要，符合公司长期发展战略。预计本次交易完成后将使公司产生2.5亿元左右的净利润。

记者注意到，还有几家在盛传的科创板潜力名单中的企业，最终能否登陆科创板仍需画个问号。3月20日，奥飞娱乐表示，公司参股的北京诺亦腾科技有限公司、北京光年无限科技有限公司及上海乐相科技有限公司，前期均有相关上市的意向，但没有向中国证监会及上海证券交易所提交上市申请材料，最终能否上市科创板仍存在重大不确定性。

在近日接受记者采访时，也有包括西部超导、大力电工等在内的许多潜力名单中的企业，或只是接受了辅导但未明确登陆板块，或明确了冲刺科创板但还没有券商来接洽，因此能否进入“首发”阵容仍需观察。

(责编：赵爽、仝宗莉)