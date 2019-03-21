原标题：人民币对美元汇率升破6.70关口

人民币对美元汇率升破6.70关口

外汇局新闻发言人表示外汇市场平稳运行基础将持续存在

本报讯(记者 程婕)3月20日下午，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.6998，升破6.7关口，较上一交易日官方收盘涨156点，较上一交易日夜盘收盘涨115点。

来自中国外汇交易中心的数据显示，20日人民币对美元汇率中间价报6.7101，较前一交易日下行39个基点。

2019年以来，人民币对美元汇率呈现出较为明显的升值态势。2018年12月底至今，人民币对美元汇率中间价由6.8632上升至6.7101，升值了约2.28%。2018年年底至2019年3月初，人民币对CFETS篮子货币汇率指数由93.28上升至95.14，升值了约2.0%。

但是，从2019年年初至今，美元指数大致呈现窄幅盘整态势，并未出现显著下降。平安证券首席经济学家张明认为，今年以来人民币对美元汇率升值的主要原因并非美元指数走弱，而是短期资本的较大规模净流入导致国内市场供求发生变化。

张明指出，与2018年12月相比，在2019年1月，银行代客结售汇差额由-81亿美元上升至152亿美元，银行代客涉外收付款差额由3亿美元上升至413亿美元。

这说明，在2019年1月，中国很可能重新面临短期资本的较大规模净流入，而这很可能是导致国内外汇市场供求关系转变的重要原因。而导致短期资本净流入上升的主要因素，并非是市场认为的外国股权资金大规模流入，而是货物贸易顺差的增加，目前对美国的货物贸易顺差占到中国货物贸易顺差的一半以上。张明认为，造成2019年年初以来人民币对美元汇率升值的主要因素，在随后一段时间内恐难持续。

他预计，2019年人民币对美元汇率，可能围绕6.6上下呈现双向波动。这一方面与美元指数今年可能呈现宽幅双向波动有关，另一方面也与中美利差变化存在不确定性有关。

外汇局新闻发言人王春英前日表示，展望未来，外汇市场平稳运行的基础将持续存在。从主要的影响因素看，首先，我国经济发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，宏观政策将强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，宏观杠杆率基本稳定，财政金融风险总体可控，外汇储备充足，为外汇市场稳定奠定了良好的经济基础。

其次，我国全方位地推动对外开放，为境外资本投资境内市场提供了坚实的政策基础。此外，中美经贸谈判取得实质性进展、美联储加息预期明显弱化等因素也有利于稳定市场预期。当然，外部环境仍存在不确定因素，外汇局将继续加强监测、深入分析形势变化，不断完善汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，完善跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架，维护国家经济金融安全。

(责编：赵爽、仝宗莉)