原标题：银行理财收益走低 大额存单“吃香”了？

银行理财收益走低 大额存单“吃香”了？

部分银行大额存单收益率超理财产品，有的可按月付息；分析认为，适合风险偏好等级较低的人群

2018年资管新规落地后，银行理财“保本保息”已成为历史，从去年到今年，银行理财产品收益率下行。数据显示，银行封闭式预期收益型理财产品平均收益率从2018年2月的4.88%降至2019年2月的4.26%。不少投资者将目光转向其他产品。目前，部分银行开始力推大额存单，利率较基准利率上浮最高达55%，一些长期限大额存单的收益率可以超过理财产品，还有一些银行推出了按月付息等新“玩法”。

门槛较高的大额存单会成为投资理财的新选择吗？

部分银行大额存单收益率可超理财产品

何为大额存单？大额存单于2015年6月推出，是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属一般性存款。简单来说，大额存单与定期存单并无本质区别，目前各家银行均将大额存单放置于存款产品的类别下。

大额存单期限包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年和5年共9个品种。最初央行规定的个人投资人认购大额存单起点金额不低于30万元，自2016年6月6日起，下调个人投资人认购起点至20万元。

从目前各家银行发行的大额存单利率来看，部分银行已经调到基准利率上浮上限，大行、股份行和城商行、农商行的大额存单年化利率最高为基准利率上浮50%、52%、55%。大行中，农行、建行的大额存单最高利率均上浮50%，3个月期、6个月期、1年期、2年期、3年期的利率分别为1.65%、1.95%、2.25%、3.15%、4.125%。工行目前正在发行的大额存单利率上浮48%，3年期最高为4.07%；中行较基准利率上浮45%，3年期最高为3.9875%。

目前三年期存款基准利率为2.75%，上浮52%即为4.18%。包括浦发银行、中信银行、华夏银行、民生银行、广发银行、浙商银行等在内的股份行，以及包括北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行等在内的城商行，3年期大额存单利率均达到了4.18%。农商行则大部分达到了基准利率上浮55%的上限。根据中国货币网信息，江苏淮安农商行、安徽涡阳农商行、无锡农商行、黄山徽州农商行等一批农商行今年发行的3年期大额存单利率均达到4.2625%。

记者发现，部分银行大额存单的收益可以超过银行理财产品。例如农行、建行的3年期大额存单利率均为4.125%，而农行目前在售的两只1年期理财产品预期年化收益率分别为3.65%、4.05%，建行的1年期理财产品预期收益率为4%。

银行理财产品收益率处于下行通道。从2018年3月开始，银行封闭式预期收益型理财产品平均收益率已经连续下降12个月，从2018年2月的4.88%降至2019年2月的4.26%。目前封闭式预期收益型理财产品平均收益率已经低于农商行大额存单利率，若继续下行，或将进一步低于股份行和城商行的大额存单利率。

交行一位支行客户经理介绍，考虑到银行定期理财产品有一定的起息期和延期赎回期，另外还可能有理财产品前后未能接续的空档期，有些标注收益率较高的理财产品，实际收益率可能也并不如大额存单。

按月付息、可转让，大额存单出“新玩法”

目前很多银行都推出了按月付息的大额存单产品，包括农行、工行、建行、交行等大行和很多中小银行。

一般按月付息的大额存单起购门槛比到期付息的更高，利率也相对较低，例如农行的定时付息大额存单100万起购，利率为3.895%；80万起购的到期付息产品利率为4.125%。但每月可以拿到利息的优势在于流动性更强，也意味着客户还可以再进行投资。

浙商银行一位支行客户经理表示，由于银行理财收益率下降太多，并且未来不保证收益，而大额存单利率固定，因此很多客户选择购买大额存单。该行目前发行的大额存单全部为按月付息，每月所获利息再投资于活期理财或者智能存款产品，可使收益进一步提升。例如，4.18%利率的大额存单，将每月利息再投资于活期理财产品，综合年化收益率可提高至4.44%。

该客户经理表示，该行大额存单与理财产品类似，可进行转让。3月19日，记者看到浙商银行APP上大额存单转让区有5个转让存单，包括4个3年期、1个1年期，利率均为原来的票面利率，但由于剩余期限缩短，受让方只需持有较短时间就可以享受到较高收益。

“转让大额存单的价格由出让方自行确定，银行APP有一个最大值限制，不能突破原来正常持有所能获得的最高收益，因此受让方不会亏损，既能满足双方的流动性需求，又能保障收益最大化。”上述客户经理表示。

招商银行、民生银行等多家银行也推出了大额存单转让服务。记者3月19日查看招商银行APP存单转让区发现，转让的产品大部分为5年期、3年期的长期限产品。该行客服介绍，转让方持有大额存单产品满7个自然日即可发起转让，支持全行转让、跨行转让。产品转让价格由转让方自行确定。目前招行转让区内多个转让后的收益率低于原来的收益率。

谁适合大额存单？不全是中老年人

“现在理财收益率下来了，银行都推大额存单了。”交行一位支行客户经理表示，来购买大额存单的客户较多，并且不全是中老年群体，也有一些年轻人，一般银行客户经理会向喜欢存定期的客户推荐大额存单。

邮储银行一位二线城市支行客户经理表示，该行的大额存单客户仍集中于中老年群体，“一般都是存着养老的，理财有风险，老年人不愿承担风险。”该客户经理还表示，现在理财产品都在向净值化转型，理财业务给银行带来的收入也在下降，因此较少向客户推荐理财产品，更多推荐存款类产品，大额存单也是揽储的重要手段之一。

一名90后白领表示，要拿出20万元的资金来投资大额存单还是比较困难，同龄朋友中买大额存单的人也不多。他目前比较倾向于投资门槛较低的理财产品，“未来如果理财收益率普遍跌到3%左右，可能会考虑大额存单。”

部分股份制银行大额存单销售情况较好。浦发银行APP显示，北京分行今年的两期3年期个人大额存单产品目前均已售罄，天津、济南、兰州、西安等多个分行的3年期产品也均已售罄。中信银行APP显示，目前其大额存单产品大部分已卖出额度超过50%，一个3年期、4.18%利率的大额存单产品，计划发行额度60亿，截至3月19日剩余额度仅6898万，已卖出99%；一个1个月期限、1.62%利率的产品，计划发行额度20亿，目前剩余额度7.93亿，已卖出60%。浙商银行的3年期大额存单，产品总规模30亿，目前剩余额度9.68亿，已卖出68%。

苏宁金融研究院特约研究员江瀚表示，大额存单与银行理财产品、互联网“宝宝类”产品相比，优势在于利率稳定，不会像“宝宝类”产品一样出现较大的利率波动，例如支付宝余额宝七日年化率跌破3%，目前为2.4%左右。大额存单的劣势在于灵活度相对较差，大额存单为类定期产品，资金投入后短时间内可能出不来，即使部分产品允许提前支取、转让，也只能相对缓解，流动性仍低于“宝宝类”产品。

江瀚认为，大额存单更适合风险偏好等级较低的人群，不会出现本金亏损的现象。投资者进行理财产品的选择时，最主要的依据还是个人风险偏好，如果风险偏好较高，可以买指数型基金或股票型基金产品，如果风险偏好较低，大额存单也是一个比较好的选择。在购买大额存单时，注意看清产品的相关条款，包括利率、期限以及提前支取规则、是否可转让等，其他没有什么太大问题。

新京报记者 顾志娟

(责编：赵爽、仝宗莉)