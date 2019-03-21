2019年基建投资或将增长至3.21万亿元

今年以来，国家发改委共批复26项涉及交通、能源、水利等传统重大基础设施建设项目，总投资达6000亿元。其中，交通领域是重头戏，包括江苏沿江城市群城际铁路、武汉城市轨道交通、呼和浩特新机场、陕西西安咸阳机场、新建湖北鄂州民用机场等项目，共超4000亿元。
“发改委加大对重大基础设施建设项目审批力度，凸显逆周期调节重要性，这对2019年基建投资拉动经济实现稳增长具有重要意义。”中信证券建筑首席分析师罗鼎昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，当前我国基础设施建设还存在很多不足，尤其是中西部基础设施仍需大力加强，中央明确“补短板”加“保在建”的基建投资方向，未来要避免重复建设。
民生银行研究院研究员郭晓蓓昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，在发展环境更加复杂艰巨的背景下，2019年基建投资将挑起大梁，合理扩大有效投资是重要且明智的选择，预计铁路投资保持高位增长。
罗鼎表示，从补短板角度来看，预计未来会将继续细化推进交通基建、水利等补短板重点领域建设。
针对基建资金，罗鼎认为，预计2019年基建投资来自国家预算内的资金仍将保持稳定增长，或将增长至3.21万亿元。同时，考虑到1月份社融实质性回暖，用于基建固投的政府资金杠杆率料将略有回升，预计维持2019年基建投资增速保持在7%到8%左右的水平。
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