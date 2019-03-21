原标题：专家：注册制下对中介机构提出更高要求

日前，证监会提出，要强化中介机构责任和能力。

对此，民生银行研究院研究员郭晓蓓在接受《证券日报》记者采访时表示，在上市公司资本运作中，评估机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，对交易对象、标的、定价、程序、结果等方面和环节进行核查并披露专业意见，在督促上市公司进行规范和诚信运作方面起到不可或缺的作用。

“中介机构作为资本市场‘看门人’，本质上是以自身声誉对股票发行人的质量进行背书。”湘财证券研究所宏观研究员祁宗超在接受《证券日报》记者采访时表示，监管层此次强调中介机构应提升专业能力和所需承担的责任，为投资者塑造一个相对公平公正的投资环境。另外，A股市场曾出现过多起欺诈发行的案例，这为投资者带来巨额损失，一些中介机构也因此受到处罚。

“从审批制到核准制再到注册制，中介机构的责任和能力逐步增强。”如是金融研究院宏观策略高级研究员葛寿净昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，以科创板为突破，我国股票发行制度正朝着注册制发展，在注册制下中介机构的权利得到进一步加大，这对中介机构的能力也提出了更高要求，而强化中介机构的责任和能力是推行注册制的重要前提。

祁宗超指出，科创板并试点注册制即将开闸，这使得监管部门将从事前审核工作中抽身出来，把更多的精力放在事中事后监管上，也意味着中介机构在资本市场中所扮演的角色和承担的责任更加重要。例如，会计师事务所在审计公司披露的财务信息时需更加勤勉尽责，证券公司对发行公司进行估值定价时也需更加审慎专业等。

葛寿净也指出，加强对中介机构的管理会极大促进科创板健康发展。股票的发行上市需要涉及证券公司、律师事务所、会计师事务所等多方中介机构，他们在上市过程中有机会提前接触到企业内部真实信息，而强化中介机构的责任是为了保证信息披露的真实性、准确性、完整性，有利于保护作为信息弱势方的投资者的利益。

从目前来看，郭晓蓓表示，券商全行业在加强内部管控方面相对严格，不断强化从业人员的道德和法律教育，使得近年来鲜有券商从业人员和上市公司高管泄露内幕信息。不过，一些资本运作的相关方，如评估机构、律师事务所、会计师事务所缺乏相应的内部管控，而出现过一些涉嫌违规甚至违法的行为，影响了上市公司资本运作。因此，强化对中介机构的监管，对于构筑健康完善的市场生态也具有重要意义。

(责编：蒋琪、仝宗莉)