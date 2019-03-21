原标题：制造业减税“红包”究竟有多大？光伏平价上网再提速

“此次降低增值税可谓正逢其时，有利于进一步直接降低光伏发电‘非技术成本’。”业内专家表示，降税将引导行业聚焦技术创新、提质增效，早日摆脱补贴依赖，实现平价上网，为打赢污染防治攻坚战作出重要贡献。

光伏发电成本包括技术成本和非技术成本，从多年来的发展情况看，光伏行业的技术成本大幅下降，但总成本中占比高达20%至30%的非技术成本却并未呈现同步下降趋势。当前，我国光伏行业正处于平价上网过渡期，虽然标杆电价不断降低是大趋势，但光伏行业发展依然需要可持续的政策支持。

阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤说，从财务角度分析，降低增值税将带来增值税附加、应收账款计提减少，也能缓解企业流转资金的压力，从而降低企业财务负担，这是真金白银的红利，切切实实帮助企业解决了实际问题。去年，阳光电源营收突破100亿元，按照降低3%的税率计算，每年可为他们节省一笔可观的财务支出。晋能科技总经理杨立友同样认为，制造业增值税税率降低将推动整个光伏产业链企业税费负担降低和光伏制造业成本下降，协同促进光伏发电度电成本降低。

与所有制造业一样，光伏行业近年来也面临着装备和原材料成本上升、非技术成本居高不下的困难局面。国家降税举措将对光伏行业产生积极影响，激发行业发展活力。“税收成本作为非技术成本的环节之一，在行业追求平价上网的当下，减税可从一定程度上降低制造成本，对加速平价上网和行业高质量发展也有一定作用。”苏美达集团总经理蔡济波说，减税主要可以降低在组件生产制造环节的成本。同时，在海外市场扩张方面，可以减轻产品的成本压力，提高在国际市场上的竞争力。

曹仁贤表示，从另外一个角度看，降税意味着企业的包袱轻了，企业有了更多的经费可以投入到技术创新和人才培养上，信心指数和内生动力强了，技术革新、产业转型升级有了更多可能。降税不仅是单个企业眼前的红利，更是行业长远可持续发展的红利。

“降低3%的税收对利润越来越薄的光伏制造业起着明显的正向作用。也意味着企业将增加利润，会有更多资金投入技术研发中，推动光伏产业向低本高效方向发展，早日进入平价上网阶段。”在东方日升全球市场总监庄英宏看来，此次减税对光伏制造业非常有利。（经济日报记者 王轶辰）

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