去年北京人均可支配收入超6万元

昨天上午，北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布《北京市2018年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》指出，2018年全年全市居民人均可支配收入为62361元，比上年增长9.0%；扣除价格因素后，实际增长6.3%，与经济增长基本同步。 全年全市居民人均消费支出为39843元，比上年增长6.5%。
过去的一年，全市经济发展稳中有进，城市建设与服务水平不断提升，发展成果更多惠及百姓，社会民生呈现新气象。在社会保障方面，年末参加企业职工基本养老、职工基本医疗、失业、工伤和生育保险的人数分别为1591.5万人、1628.9万人、1240.7万人、1187万人和1104万人。
年末参加城乡居民养老保障的人数为209万人，参加城乡居民基本医疗保险的人数为390.8万人。全市享受城市居民最低生活保障的人数为6.7万人，享受农村居民最低生活保障的人数为3.7万人。
值得一提的是，2018年城市居民最低生活保障标准较2017年上涨了100元。
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