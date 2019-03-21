滴滴出招 占用单车将冻结账号

本报讯（记者 张鑫）3月20日中午，滴滴出行发布单车平台违规账号惩罚措施。对私自上锁、私藏共享单车、破坏车辆及车锁、破坏车身二维码以及张贴小广告等6种行为进行惩罚。该措施涉及滴滴出行单车平台，包括青桔单车和小蓝单车，并从即日起实施。
滴滴出行在这则公告中表示，如账号被监测到存在疑似私占单车的行为，用户将收到提示短信。
如账号被判定存在私占或破坏单车的行为将根据违规情节严重程度，对违规账号予以冻结5到90天不等的处罚。情节严重的将依法送交公安机关处理。
此外滴滴在这则公告中还表示了用户被判定违规后如何接触惩罚的方式：如私占车辆完好，应尽快将单车停至商圈地铁站出入口、公交站等热点公共停车区。如单车已被破坏，应主动联系滴滴出行单车客服进行事后赔偿。
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