原标题：AC312E完成关键试飞 国产直升机再添勇将

科技日报北京3月20日电 (记者矫阳)20日，记者从航空工业获悉，国产AC312E直升机完成获型号合格证前关键试飞。近日，经过15架次、17.5小时的飞行试验，AC312E在三江湿地机场完成CAAC(中国民用航空局)局方审定试飞全部科目。

据介绍，本次审定试飞由中国民用航空局沈阳审定中心全程执行。按照型号检查核准书(TIA)规定，航空工业和审定中心组成的试飞团队先后开展了起飞、着陆、单发和双发爬升、平飞、仪表稳定性、航电设备试飞、驾驶舱评估等多项检查和验证科目试飞，对直升机的操纵性、稳定性、航电系统、驾驶舱等性能特性进行了全面检查验证。

AC312E是航空工业在AC312A直升机基础上研制的双发轻型直升机，可乘坐9名乘客或装载600公斤货物，于2016年7月完成首飞。该机具有发动机动力强劲、航电系统先进、座舱布局合理、构型快速转换等优势竞争力，不仅具有良好的高温高原性能，而且具有出色的平原飞行表现，可满足通用运输和公务(VIP)运输、紧急医疗救护和搜索救援、公务执法、近海石油等多种任务对直升机的需求。

此次CAAC局方审定试飞完成，是AC312E直升机型号合格证审定过程中的又一重要里程碑，试飞结果通过局方审查后，将为该型号取得中国民航型号合格证和生产许可证奠定坚实基础。

专家介绍，获得型号合格证是飞机投入商业运营的前提。在此之前，飞机需要进行密集的飞行测试。通常一款新飞机要通过的测试有最小起飞速度、最大能量中断起飞、最小起飞速度、燃油、溅水等，此外，还必须接受高温、低温等极端环境下的测试。只有完全通过以上极端测试之后的飞机才会收到合格证，以此来最大限度的保障它在空中和地面等不同状态下的安全性。

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