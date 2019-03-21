新能源汽车补助金初步审核情况将公示

本报讯（记者 任笑元）工信部发布通知显示，自3月19日起，对2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况进行公示。
根据公布内容，北京青年报记者梳理信息显示，此次公布涉及企业申报的新能源车推广数量总计103550辆，专家组核定100580辆，共计补贴资金1258038万元（约125.8亿元）。其中，2015年及以前，企业申报推广数量总计30936辆，专家组核定29034辆，共计补助资金约30亿元；2016年企业申报推广数量总计72614辆，专家组核定71546辆，补助资金共计约95.79亿元。
值得一提的是，公示内容中同时公布了部分企业补助资金清算的核减原因，其中包括：申报车辆填报部分信息与公告参数不一致、电池单体型号不一致等。
据介绍，按照财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于开展2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》等文件要求，工信部装备工业司委托工业和信息化部通信清算中心，开展2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核工作。3月15日，工信部通信清算中心组织专家完成了补助资金申请材料的初步审核,形成了《关于2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审报告》。
工信部表示，现将初审报告中的审核结果予以公示，请社会各界监督，如有异议，请在公示期内将意见反馈至装备工业司。公示时间为：3月19日至3月25日。
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