原标题：法院支持腾讯禁令请求 要求多闪停用微信昵称

本报讯（记者 张蕊）3月19日，抖音推出的视频社交APP多闪发布弹窗，称“根据腾讯公司强烈要求，用户在微信/QQ上的账户信息，包括头像、昵称的权益属于腾讯公司”，建议用户将与微信/QQ一致的头像或昵称进行修改。

对此，腾讯回应称，多闪超范围使用腾讯数据，针对抖音和多闪的不正当竞争以及侵犯用户合法权益的行为，已经向法院提起诉讼并申请了行为禁令。

3月20日，天津滨海新区人民法院发布民事裁定书，支持了腾讯方面提出的部分诉讼禁令请求。法院裁定书表示，微信/QQ产品积累的包括具有身份识别作用的头像昵称等用户信息，已经成为可以为其带来竞争优势的商业资源。

禁令裁定书显示，在听证后，腾讯向法院提出撤回对多闪后台服务器中删除留存微信/QQ用户信息的诉求。因此法院未对这一诉求进行评述。

最终，裁定书要求多闪及抖音停止使用微信/QQ用户头像、昵称。裁定书第33页显示，在2019年1月22日之前，已经使用微信/QQ账号登录过抖音产品的用户不受影响，而且禁令裁定生效前已通过微信/QQ账号登录方式登录过多闪产品的用户排除在请求的保全措施之外。

(责编：仝宗莉、蒋琪)