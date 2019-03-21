法院支持腾讯禁令请求 要求多闪停用微信昵称

本报讯（记者 张蕊）3月19日，抖音推出的视频社交APP多闪发布弹窗，称“根据腾讯公司强烈要求，用户在微信/QQ上的账户信息，包括头像、昵称的权益属于腾讯公司”，建议用户将与微信/QQ一致的头像或昵称进行修改。
对此，腾讯回应称，多闪超范围使用腾讯数据，针对抖音和多闪的不正当竞争以及侵犯用户合法权益的行为，已经向法院提起诉讼并申请了行为禁令。
3月20日，天津滨海新区人民法院发布民事裁定书，支持了腾讯方面提出的部分诉讼禁令请求。法院裁定书表示，微信/QQ产品积累的包括具有身份识别作用的头像昵称等用户信息，已经成为可以为其带来竞争优势的商业资源。
禁令裁定书显示，在听证后，腾讯向法院提出撤回对多闪后台服务器中删除留存微信/QQ用户信息的诉求。因此法院未对这一诉求进行评述。
最终，裁定书要求多闪及抖音停止使用微信/QQ用户头像、昵称。裁定书第33页显示，在2019年1月22日之前，已经使用微信/QQ账号登录过抖音产品的用户不受影响，而且禁令裁定生效前已通过微信/QQ账号登录方式登录过多闪产品的用户排除在请求的保全措施之外。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】