原标题：制造业高质量发展再迎重磅政策支持

《经济参考报》记者获悉，制造业高质量发展顶层设计和系列重磅政策将加速落地。将着力培育发展先进制造业，打造一批世界级先进制造业集群，在关键领域新布局建设若干国家制造业创新中心。此外，将鼓励和支持社会资本参与制造业领域国有企业改制重组，加大对先进制造业的融资支持。

中央经济工作会议明确了2019年七大重点工作任务，推动制造业高质量发展位列首位。政府工作报告提出，围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。

工业和信息化部部长苗圩日前在《求是》撰文称，制造业是实体经济的主体，制造业的高质量发展关系到经济高质量发展的全局，必须摆在更加突出的位置。

记者从相关部门获悉，制造业高质量发展的顶层设计将加快落地。今年将制定实施大力推动制造业高质量发展的部署方案。一方面加快处置“僵尸企业”，制定退出实施办法，另一方面着力培育发展先进制造业集群。在先进制造业与现代服务业深度融合方面，将出台实施深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见。

“制造业内部存在结构性供需失衡，一些行业产能严重过剩，同时大量关键装备、核心技术和高端产品依然依赖进口。”苗圩指出，要加快处置“僵尸企业”，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力培育发展新能源汽车、新材料、人工智能等新兴产业，打造一批世界级先进制造业集群。

地方已经在加快布局。如，广东省提出在电子信息、绿色石化、汽车、智能家电、机器人等五方面打造世界先进制造业产业集群。上海市提出，全力打造汽车、电子信息两个世界级产业集群，积极培育民用航空、生物医药、高端装备、绿色化工四个世界级产业集群。安徽省提出，实施国际先进制造业集群培育工程，打造具有国际影响力的集成电路、新型显示、工业机器人、新能源汽车、高端装备、智能家电等先进制造业集群。

“推动制造业高质量发展，必须把创新摆在制造业发展全局的核心位置。”苗圩说。记者从相关部门获悉，今年将在关键领域新布局建设若干国家制造业创新中心。

工业和信息化部赛迪智库电子信息研究所副所长李艺铭在接受《经济参考报》记者采访时表示，国家制造业创新中心建设主要面向核心技术缺失、薄弱的重大问题，在核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等环节鼓励共性技术研发。国家制造业创新中心率先选择关键领域攻坚克难。从已确立的九大创新中心看，动力电池、增材制造、印刷及柔性显示、信息光电子、机器人、集成电路、智能传感器、数字化设计与制造、先进计算，其中七大领域都与新一代信息技术行业息息相关。

厦门大学宏观经济研究中心副教授王燕武对《经济参考报》记者表示，国家制造业创新中心还将通过政府搭桥，形成以企业为主体，大学科研机构共同参与的协同创新驱动的新格局，服务于重大共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的创新工作，促进科技成果转化，进而培育新产业、新动能。

根据安排，到2025年，我国将形成40家左右的国家制造业创新中心。同时，在合适区域匹配一批省级、区域制造业创新中心，作为国家制造业创新中心的支撑和补充。“这一制造业创新中心网络的构建，将为我国打造以制造业创新中心为核心节点的制造业创新体系，推动我国制造业向价值链中高端跃升提供有力支撑。”王燕武说。

推动制造业高质量发展还将在改革、开放上做文章。苗圩表示，要强化竞争政策的基础性地位，深化国有企业改革，鼓励和支持社会资本参与制造业领域国有企业改制重组。全面推行准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策，以高水平开放推动制造业高质量发展。

“绝大多数制造业行业是以民营企业投资为主。制造业高质量发展离不开民间资本、社会资本的参与。”王燕武说，在有效激活民间投资方面，除了深化“放管服”改革，降低准入门槛外，还要减少国企、民企在融资政策方面待遇差异，引导民间投资投向增长前景好的先进制造业领域，提高企业投资回报率。

根据预算报告，今年将发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，引导资本、资源向战略关键领域聚焦，支持重大短板装备攻坚、重点产业创新服务平台等，推进战略关键领域创新突破。政府工作报告提出，支持大型商业银行多渠道补充资本，增强信贷投放能力，鼓励增加制造业中长期贷款和信用贷款。

苗圩透露，下一步还将改革完善金融支持机制，健全多层次资本市场，提高直接融资比重，发挥政策性金融、开发性金融和商业性金融的协同作用，加大对先进制造业的融资支持。

“制造业高质量发展需要确定创新路径，形成拳头创新产品，以及创新的体制机制，包括扶持资金的使用方式、企业创新投入的考核方式等，这些都有赖于新的产业政策导向和支持。”李艺铭说。

(责编：蒋琪、杨曦)