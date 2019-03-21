原标题：央行：2018年移动支付较5年前增长超27倍

近日，中国人民银行发布了《2018年支付体系运行总体情况》和《2018年第四季度支付体系运行总体情况》。资料显示，2018年全年，全国银行业金融机构共办理非现金支付业务2203.12亿笔，金额3768.67万亿元，同比分别增长36.94%和0.23%。

另外，《证券日报》记者还注意到，央行发布的数据显示，截至2018年年末，已经有424家商业银行和115家支付机构接入网联平台。

移动支付金额达277万亿元

较之5年前增长超27倍

从央行公布的《2018年支付体系运行总体情况》中，《证券日报》记者发现，移动支付业务量快速增长。

数据显示，2018年，银行业金融机构共处理电子支付业务1751.92亿笔，金额2539.7万亿元。其中，网上支付业务570.13亿笔，金额2126.3万亿元，同比分别增长17.36%和2.47%；移动支付业务605.31亿笔，金额277.39万亿元，同比分别增长61.19%和36.69%；电话支付业务1.58亿笔，金额7.68万亿元，同比分别下降0.99%和12.54%。

值得注意的是，国内移动支付市场从2013年开始进入爆发式增长阶段。在2013年基于移动互联网的新型移动支付，手机钱包客户端、应用内支付、手机刷卡器、二维码支付、NFC近场支付等新型的移动支付方式发展迅速。

“从支付结构上看，目前移动化趋势明显。在2013年前后，网络支付占主导地位，移动支付处于起步阶段；到了2018年，移动支付开始占据主导地位。”苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言对《证券日报》记者表示。

翻阅央行发布的《2013 年支付体系运行总体情况》数据也可以发现，2013年全年，移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元，同比分别增长212.86%和317.56%。而时隔5年后，2018年移动支付业务已达605.31亿笔，金额高达277.39万亿元。与2013年相比，交易金额已经增长超过27倍。

另外，在2013年，网上支付业务共成交236.74亿笔，成交金额为1060.78万亿元。而到了2018年，网上支付业务已达增加超1倍，达570.13亿笔，金额也达到2126.3万亿元，较之2013年增长1倍有余。

“随着消费者对无现金支付习惯的不断深入，这个增速还会继续保持3至5年，直至把现金消费的场景压缩到极限。”中国支付网创始人刘刚对《证券日报》记者表示。

同时，央行强调称，2018年网联平台运行平稳。截至2018年年末，共有424家商业银行和115家支付机构接入网联平台。2018年，网联平台处理业务1284.77亿笔，金额57.91万亿元；日均处理业务3.52亿笔，金额1586.48亿元。

非银行支付机构

交易金额超200万亿元

央行数据显示，2018年，全国银行业金融机构共办理非现金支付业务2203亿笔，金额达3768.67万亿，同比分别增长36.94%和0.23%。而非银行支付机构发生网络支付业务5306.10亿笔，金额208.07万亿元，同比分别增长85.05%和45.23%。

其中，非银行支付机构主要指的是第三方网络支付机构。其中，支付宝、微信支付（理财通、QQ支付）是两大巨头，这两家所占市场比例超过了90%。

记者注意到，从央行的数据统计来看，这个支付数据不包括红包业务，而实体商户条码支付也已经调整到了银行卡收单。

央行解释称，非银行支付机构处理网络支付业务量包含支付机构发起的涉及银行账户的网络支付业务量，以及支付账户的网络支付业务量，但不包含红包类等娱乐性产品的业务量。同时，自 2018 年 4 月 1 日起，人民银行发布的《条码支付业务规范（试行）》正式实施，自 去年第二季度起，实体商户条码支付业务数据由网络支付调整至银行卡收单进行统计。

同时，央行表示，受理市场环境不断完善。截至2018年年末，银行卡跨行支付系统联网商户2733万户，联网POS机具3414.82万台，ATM机具111.08万台，较上年年末分别增加140.4万户、295.96万台和15.03万台。全国每万人对应的POS机具数量245.66台，同比增长8.91%，每万人对应的ATM数量7.99台，同比增长15.03%。

《证券日报》记者注意到，银行卡信贷规模适度增长，逾期半年未偿信贷总额占比下降。截至2018年年末，银行卡授信总额为15.40万亿元，同比增长23.40%；银行卡应偿信贷余额为6.85万亿元，同比增长23.33%。银行卡卡均授信额度2.24万元，授信使用率44.51%。信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.16%，占比较上年年末略有下降。

同时，小额批量支付系统业务金额稳中有升，2018年，小额批量支付系统处理业务21.83亿笔，金额35.53万亿元，笔数同比下降13.64%，金额同比增长7.21%。

网上支付跨行清算系统业务量增速放缓，2018年，网上支付跨行清算系统共处理业务120.98亿笔，金额89.05万亿元，同比分别增长42.93%和44.29%。日均处理业务3314.48万笔，金额2439.85亿元。

“目前，广义的网络支付渗透率已经很高，增长空间有限；移动支付仍处于快速增长通道，一方面是金融机构普遍加速移动互联网转型，业务从PC端向移动端的转移仍在持续，还有则是移动扫码对于传统POS收单业务的替代在加速。从空间上看，移动支付对网络支付的渗透率仍不足10%，未来三五年内仍能保持快速增长。”薛洪言对《证券日报》记者表示。

(责编：蒋琪、杨曦)