ATM机被淘汰？ 去年四季度减少1.77万台

原标题：去年四季度减少1.77万台

中国人民银行3月18日公布的支付体系运行情况显示，截至去年末，ATM机数量为111.08万台，相比三季度末减少1.77万台，为多个季度以来首次出现减少。

ATM机数量遭遇增长瓶颈

虽然ATM机在去年最后一个季度减少，但从全年数量变化来看，仍然增长了15万台。这主要是得益于去年年初央行调整ATM机统计口径，将自助服务终端、可视柜台、智能柜台等新型终端设备都纳入ATM机范围。具体来看，2018年一季度、二季度，ATM机分别增加了15.47万台和1.21万台，全国每万人对应的ATM机数量也一度超过8台。

ATM机数量已连续两年增长放缓。目前，国内ATM厂商主要有广电运通、维珍创意、御银股份和新达通等，企业的业绩变化也能说明ATM机行业现状。广电运通和御银股份去年净利润都出现下滑，其中御银股份去年亏损近亿元，同比降幅达到799%。御银股份表示，业绩变动主要受行业需求减少影响，同时证券投资发生亏损所致。此外，维珍创意也在2018年业绩快报中表示，因受移动支付快速发展影响，银行ATM等现金自助设备的布放持续放缓和萎缩，对公司相关产品和服务需求大幅下降，导致业务收入大幅下降。

有金融从业人士介绍，银行对低效设备关停也有一定影响。据他了解，有些终端机器成本居高不下，每年维护、清机费用就赶上了购置成本，放在商业区的租赁费开支也不小。

ATM机萎缩但不会完全消失

最近几年移动支付的异军突起，降低了现金支付和ATM终端设备的使用频率。去年，银行业金融机构共处理移动支付605.31亿笔，金额277.39万亿元，分别增长61.19%和36.69%；非银机构网络支付5306.10亿笔，金额208.07万亿元，分别增长85.05%和45.23%。

易观金融高级分析师王蓬博表示，在无现金消费增长背景下，刷卡甚至移动设备越来越多的替代了传统ATM存取转甚至理财等功能，现在银行需要的是更加智能化、创新化的终端设备。

那么ATM机是否会被淘汰呢？西安某城商行结算业务负责人认为，虽然ATM机的业务被分流，数量增长也在萎缩但在很长一段时期内并不会完全消失。首先是很多用户，尤其中老年用户仍倾向于到银行网点办理业务，ATM机可以节省在人多时的等待时间，同时也具有24时不间断服务的便利。而且现在有些网点只有对公业务人工办理，个人业务都可以在自助设备上完成，智能终端的作用难以被替代。 华商报记者 李程

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