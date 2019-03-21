公司被收购 如风达快递业务暂停

原标题：如风达快递业务暂停

近日，北京如风达快递公司已经被深圳通用物流电子商务有限公司收购。3月19日，华商报记者尝试点击“我要寄件”界面，页面却弹出了一条“如风达运行异常动态公告”。公告表示暂停公司业务，为达到战略转型，我司于2019年3月11日起暂停公司部分业务。企查查数据显示，北京如风达快递有限公司的原控股股东橙联控股（厦门）有限公司已于2019年1月29日退出，通用物流电子商务（深圳）有限公司现持有如风达100%的股份。

万联证券投资顾问屈放分析，快递行业本身的利润率并不是很高，所以很多公司都是勉强生存。随着行业快速发展也暴露出不少问题，比如部分快递站点的“暴力”分拣引发消费者投诉；部分站点盈利能力不足，员工离职率比较高。

西安财经评论人士王建红分析，如今消费者在选择快递时，已经开始从“能用”向“好用”转变。被收购快递公司的今天，可能就是一些中小快递公司的明天，2019年快递行业将继续加快洗牌步伐，快递公司优胜劣汰将成常态。 华商报记者 黄涛

(责编：仝宗莉、蒋琪)