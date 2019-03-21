原标题：北京出重拳整治养老行业“保健”乱象 虚假宣传将被严惩

原标题：出重拳整治养老行业“保健”乱象

昨日，北京市民政局印发《北京市整治养老行业“保健”市场乱象，保护老年人合法权益工作方案》（以下简称《方案》），重拳出击，明确了养老行业“保健”乱象的具体整治范围、内容和具体措施，以严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序行为及欺诈老人等各类违法行为。

重点检查老年人常用保健食品

《方案》提出将重点针对四个类别进行整治。

首先是夸大产品效果和功效，特别是声称可以辅助缓解病痛、提高活动能力、改善生活质量，具有降血糖、降血脂、降血压和改善睡眠、增加免疫力、增加骨密度、促进消化、通便等辅助功效的产品，其中老年人常用的保健食品作为重点检查类别。其次是假借介绍保险产品名义，向老年人推销基金、信托、第三方理财、P2P网络借贷、股权投资、债权投资等非保险金融产品，以“保本高收益”引诱老年人出资购买等行为。此外，超出经营范围违规经营售卖医疗器械、医疗用品的行为，以及其他损害老年人权益的行为，如“以房养老”诈骗、出售或泄露老年人信息及隐私等等，都将纳入重点整治范围。

《方案》要求各级民政部门以大型社区、城乡结合部、人员密集的街道（乡镇）、村居为重点区域，以服务对象为老年人、从事养老照料服务的各类养老服务机构作为整治重点场所，尤其是具备开办讲座条件的经营性场所或活动场站。

虚假宣传将被严惩

《方案》提出，各级民政部门将以老年人保健品及广告宣传中存在的虚假、夸大等突出问题，以诱导、免费体验、举办会议、健康讲座、专家义诊、赠送礼品、组织旅游等形式销售保健品的行为为重点检查内容。

上述内容包括但不限于以下损害老年人权益的行为：冒用保健食品批准文号、保健食品标识宣传治疗功能产品、违法添加药物等违法行为；以“会议营销”、“有奖促销”和“销售返利”等形式违法销售保健品的欺诈和虚假宣传行为；利用国家机关、医疗单位、学术机构、行业组织的名义或以专家、知名人士、医务人员和消费者的名义，对商品作虚假或者引人误解的商业宣传行为；违规直销和非法传销行为；以老年人为目标违规售卖保险理财产品的行为；承诺还本付息，以办理“贵宾卡”、“会员卡”、“预付卡”等名义，向老人收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值，非法吸收公众资金的行为；经营使用无证医疗器械、未经许可（备案）从事经营医疗器械、体验式非法销售医疗器械的行为。涉嫌犯罪的，将及时移送公安机关依法追究刑事责任。

建检查台账拉网式排查

《方案》指出，各级民政部门要制定检查计划，确保做到辖区内养老服务机构全覆盖，对经营单位认真排查，对不具备经营资质、售卖含有虚假宣传功效保健品产品等违规行为的，责令其限期改正；同时还要建立检查台账，对辖区内养老服务机构进行拉网式排查。

文/本报记者 蒋若静 赵新培

(责编：赵爽、仝宗莉)