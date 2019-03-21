黄奇帆：六大经济要素支撑 今年经济形势将稳中趋高

人民网北京3月21日电 （杨曦） 中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆20日在第117期 “经济每月谈”活动上表示，今年中国经济预计将呈现“前低后高”的态势，GDP增速一季度可能在6.3%左右，全年可以达到6.4%左右。
根据2019年《政府工作报告》，今年国内生产总值（GDP）的预期目标为增长6%－6.5%。黄奇帆表示，自己对今年能够稳稳当当实现经济增长目标相对乐观，总的经济形势可能是前低后高。他强调，“高”是稳稳当当中的高，稳中趋高，稳中有升。
黄奇帆分析认为，二季度以后中国经济增速将出现稳中有升态势，主要有赖于以下六个经济要素的支撑：
首先从三个资金市场来看。第一，今年股市开局良好，沪指从去年的2500点上升到今年3月份的3000点左右。对普通股民来说，可以逐渐“解套”，对股权质押的企业来说，风险缓解，都是好事。
第二，货币市场“融资难、融资贵”问题得到缓解。去年四季度以来，为了缓解融资难、融资贵，相关部门采取了很多措施。黄奇帆表示，货币政策不会采取大水漫灌，但一些“点球”货币政策工具，将定向进行资金供给。一季度以来，企业融资难、融资贵有相当程度缓解。
第三，外汇市场保持稳定。最近几月以来，美联储缩表力度减弱，人民币贬值压力有所缓解。黄奇帆认为今年年内保持人民币不“破7”没有问题。
另一方面，从“三驾马车”的情况来看。一是2月份进出口形势向好，外贸保持了较好势头；二是消费中商业零售稳定增长，国家统计局数据显示前两月社零总额达6.61万亿元，同比增长8.2%；三是投资扭转下滑态势、开始趋稳，数据显示前两月基础设施投资企稳回升，房地产投资增长较快。
综合以上六项因素，黄奇帆认为全年GDP增速将达到6.4%左右，中国经济大船会稳稳当当向前行进。
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