国航：3月31日起实行国内客票退改手续费新标准

人民网北京3月21日电 据中国国际航空公司网站消息，根据民航局《关于改进民航票务服务工作的通知》要求，中国国际航空公司于2019年3月31日（含）起实行新的国内客票退改手续费收费标准。

新标准由两档收费标准调整为四档，即实行“阶梯费率”。“航班起飞前30天（含）之前”、“航班起飞前30天（不含）至14天（含）”、“航班起飞前14天（不含）至4小时（含）”、“航班起飞前4小时（不含）至航班起飞后”，四个时间段内的退改手续费收费标准不同且时间计算精确到分钟。同时，换开客票后退票由按照新票的退票规则收取退票手续费，改为按照原始客票（即第一张客票）的退票规则收取退票手续费。

国航表示，购票时请您关注新的退改收费标准和规则。当您的行程发生变化时，请您尽早提前办理变更和退票手续，以减少退改手续费费用。

(责编：朱江、仝宗莉)