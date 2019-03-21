原标题：中国北疆对俄交流密切 哈尔滨机场对俄客运量达2.5万人次

哈尔滨机场对俄航线达8条。 刘锡菊 摄

中新网哈尔滨3月21日电 21日，黑龙江机场集团发布消息，随着黑龙江对俄经贸、文化等领域的交流日益紧密，哈尔滨机场的对俄门户机场地位也日渐稳固。2019年年初至今，该机场对俄客运量达2.5万人次，对俄航线起降368架次，为两地民众交流搭建空中桥梁。

黑龙江地处东北亚核心地区，是中国对俄经贸大省。其省会城市哈尔滨正是中国对俄经贸、旅游重要的节点城市，两国民众可以依托哈尔滨对俄航空大通道，更加顺畅地往返于黑龙江两岸。

哈尔滨机场的对俄门户机场地位日渐稳固。 刘锡菊 摄

“目前，哈尔滨太平国际机场已开通国内国际航线近200条，通航城市达百余个，形成了以哈尔滨为中心、辐射中国重要城市，延伸至俄罗斯、日本、韩国、新加坡、泰国等国家的空中交通网络。”哈尔滨太平国际机场工作人员说，哈尔滨机场对俄航线达8条，并已与莫斯科、叶卡捷琳堡、新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克等俄罗斯城市实现通航。

从航线数量上来看，目前，从哈尔滨太平国际机场飞往俄罗斯的航线数量最多，航线数量并列排名第二的为日本和东南亚地区。

按照哈尔滨国际航空枢纽规划，黑龙江机场集团将打造以哈尔滨为枢纽的国际航线网络布局，逐步扩大国际市场覆盖，近期重点发展对俄、日、韩和东南亚等地的中短程航线；中远期则主要发展至北美、欧洲及澳洲等地的远程洲际航线。(仇建 记者 刘锡菊)

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