“5G+医疗”时代到来？卫健委：应科学审慎探索

中新经纬客户端3月21日电 3月21日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍信息化质控与智慧医院建设工作有关情况。国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，对于5G技术在医疗领域的应用，要遵循基于目前的网络技术和医学科学规律进行科学审慎的探索。
在发布会上，有记者问，智慧医院建设过程当中有没有考虑应用到5G，目前有没有一些初步的合作探索或者是基础设施建设？
焦雅辉首先表示，5G具备了高通量、大带宽、低时延的特点，5G技术对于医疗的发展尤其是远程医疗的发展起到积极助力的作用，有利于缓解医疗资源布局不平衡的矛盾。一些医院尝试着利用5G技术进行远程会诊和远程手术的探索，也有一些医务人员反映，利用5G之后，实时的数据图像和声音的传输都是非常清晰，没有延迟，反映还是非常不错的。
“但是从目前来看，它毕竟还是一个新的事物，现在全国的主干网还不是很成熟，包括跨区域之间的传输还是有一些不稳定的风险，实际的速率和预期的理论速率之间还是有一定的差距。”焦雅辉强调，对于5G技术的应用，目前来看，探索中还应该考虑当前互联网技术发展的水平和医学科学规律，采取包容审慎的态度来看待。
焦雅辉指出，在远程医疗的领域，远程会诊利用5G的探索没有很大风险。但是手术容错率非常低，对于远程手术来讲，是一个要求很高的技术。在这个方面，不管是大手术，还是小手术，都具备一定的风险，尤其是在利用网络技术做远程手术，一旦网络技术出现了故障和问题，不能说手术就中断了。
据焦雅辉介绍，达芬奇手术机器人是最早研发出来的一种微创手术设备，研发最早的目的就是用于远程手术，是美国要给宇航员、空间站的人进行手术，但是现在达芬奇手术机器人基本上都还是用在手术室里面，没有用在远程，就是因为现在网络支撑的条件达不到。
焦雅辉总结说，我们还是要遵循基于目前的网络技术和医学科学规律进行科学审慎的探索。非常期待5G通讯技术能够快速发展，为提升医疗服务的效率和质量提供助力。
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