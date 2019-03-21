中兴在人民日报刊发整版广告：金融新引擎 行业新动能（图）

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 8 版）

2019年3月21日，中兴通讯在《人民日报》刊发整版广告，主题为“金融新引擎 行业新动能”。页面简洁，色彩鲜亮，除了主题词之外，推广语就是一句话：“中兴通讯为您提供安全可靠的金融级交易型分布式数据库”。

看到这里，好多人会有疑问，这里的“中兴”是大众的印象中那个以手机为主的通讯设备生产企业吗？

为构建新一代银行核心业务系统提供支持

近年来，国家发布相关政策文件推进和加速金融业分布式架构的转型进程。2018年年初，由工信部信通院牵头，国有大行还有各级股份制银行参与制定了金融分布式事务数据库行业标准，并于4月发布《金融分布式事务数据库白皮书》，中兴通讯是主要的发起方与标准起草单位。随着数据库技术和网络技术的发展，分布式数据库体系架构已经日趋成熟，该技术以其大容量、可扩展、易维护、低成本等特性，逐渐成为未来数据库技术的主流方向。

据中兴官网介绍，这一技术拥有自主知识产权，更好满足了金融级核心业务对数据库产品事务强一致，高可靠，高可用的要求。中兴通讯积极响应国家对于安全自主可控的政策要求，打破传统架构的封闭性和垄断性，为构建新一代银行核心业务系统提供技术支持。

2016年5月19日，中兴在《人民日报》上刊发首个AR广告

在2016年，中兴曾在《人民日报》推出了首个AR广告，推介中兴当年主打的一款旗舰手机。当时的广告正符合大众对中兴的印象——以生产手机为主的移动终端生产商。如今，中兴在《人民日报》上的广告主打变成了为金融系统提供技术服务支持。

美制裁中兴一年后：痛定思痛 用行动坚定前行

2018年4月16日晚，美国商务部发布公告称，美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。近一年来，面对制裁的阵痛，从5G网络建设到核心芯片的自主研发，再到如今的金融级交易型分布式数据库的技术支持，中兴继续加大对核心技术研发的投入，在补足 “核心技术缺失”短板的同时，稳步前进。

2019年3月20日，在深圳总部召开2019年第一次股东大会上，中兴通讯CEO徐子阳介绍，中兴通讯已经为5G网络建设做好了充分准备，截至2019年2月底，中兴通讯已经与全球30家运营商广泛开展5G合作，在5G关键技术的商用网络实践中保持业界领先。芯片业务的发展也是中兴通讯股东关注的重要方向。徐子阳在谈及芯片的研发现状时表示，中兴通讯聚焦核心芯片的自主研发，基带芯片、交换芯片拥有核心专利，在性能、集成度、功耗等方面保持业界领先地位，保证了产品性能和规模商用能力。在代表未来发展方向的中高频芯片领域，公司进行持续投入，进一步增强核心竞争力。同时，公司密切关注芯片供应链的风险，做好充足准备。

实践证明，贸易摩擦和技术壁垒难以阻碍一个国家高技术产业发展。正如人民日报一年前的评论中所说，“面对技术壁垒，不能盲目悲观，特别不能对中国的高科技发展丧失信心。当此之时，应该激发理性自强的心态与能力，通过自力更生真正掌握核心技术。”“核心技术靠化缘是要不来的，也是花钱买不来的。中国经济发展的下半场重点是实现高质量发展，实现核心技术的自主创新。这条路很长，但只有靠我们自己走下来。”

(责编：冯粒、袁勃)