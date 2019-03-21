人社部：从严从重打击“挂证”行为决不手软

人民网北京3月21日电 （朱江）据人力资源社会保障部网站消息，3月15日晚，中央广播电视总台曝光了重庆市部分药品零售企业执业药师“挂证”问题，人力资源社会保障部对此高度重视，部领导要求继续保持打击“挂证”高压态势，督查配合有关部门，从严从重打击“挂证”行为。

近年来，药品监管、工程建设等领域“挂证”问题突出，严重影响了国家职业资格制度的健康发展，扰乱了相关行业的市场发展秩序，给公共安全、公民人身财产安全带来了隐患。人力资源社会保障部按照国务院要求，会同有关行业主管部门不断加大打击力度。

2017年4月，人力资源社会保障部印发《关于集中治理职业资格证书挂靠行为的通知》，统筹协调有关行业主管部门，集中部署打击药品流通、环评、建设、专利代理等领域的“挂证”问题，集中曝光了一批“挂证”人员。第一批共曝光65名“挂证”的执业药师。截至2019年1月底，全国执业药师注册管理信息系统中共录入“挂证”执业药师330人。

2018年11月，住房城乡建设部会同人力资源社会保障部、工业和信息化部、交通运输部、水利部、铁路局、民航局等七部门共同印发《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知》，采用社保比对、人事档案核查等有效手段打击工程建设领域的“挂证”行为。目前，各地均按照要求部署开展专项整治行动，进行全面排查，对核实的“挂证”人员依法依规严肃查处，撤销其注册许可，3年内不得再次申请注册；将违规的人员和单位列入建筑市场主体“黑名单”，向社会公布。

央视315晚会曝光执业药师“挂证”问题后，人力资源社会保障部注意到，国家药监局迅速行动，已在全国范围部署开展为期6个月的药品零售企业执业药师“挂证”行为集中整治。对于药品零售企业存在“挂证”执业药师的，撤销其《药品经营质量管理规范认证证书》，直至吊销《药品经营许可证》，通报当地医保管理等部门，取消其医保定点资格；对于存在“挂证”行为的执业药师，按照新修订的《执业药师职业资格制度规定》进行处理，纳入信用管理“黑名单”，实施多部门联合惩戒、共同打击。

近日，人力资源社会保障部会同国家药监局修订完成了《执业药师职业资格制度规定》，将于近期发布。文件强化对执业药师、药品零售企业违法行为的监管，将执业药师“挂证”纳入常规化管理，对查实“挂证”的执业药师，将撤销其注册证书，并作为个人不良信息记入全国执业药师注册管理信息系统；在上述不良记录撤销前，不能再注册执业。

下一步，人力资源社会保障部将按照国务院要求，深化职业资格改革，积极支持和配合有关行业主管部门继续保持高压态势，以更严厉的手段，更大的力度整治“挂证”行为，不断营造职业资格健康发展良好环境。

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