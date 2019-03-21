南航：3月24日起实行国内客票退改手续费新标准

人民网北京3月21日电 据中国南方航空公司微信公众号消息，根据民航局《关于改进民航票务服务工作的通知》要求，中国南方航空公司于2019年3月24日起实行新的国内客票退改手续费收费标准。
新标准由两档收费标准调整为四档，即实行“阶梯费率”。“航班起飞前7天（含）之前”、“航班起飞前7天（不含）至2天（含）”、“航班起飞前2天（不含）至4小时（含）”、“航班起飞前4小时（不含）后”，四个时间段内的退改手续费收费标准不同且时间计算精确到分钟。
南航表示，南航APP支持全渠道机票退改。无论你在哪里购买了南航国内机票，都可以在南航APP自助退改。
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