北京证监局召开2019年辖区上市公司监管工作会

人民网北京3月21日电 北京证监局20日召开辖区上市公司监管工作会，总结该局2018年上市公司监管情况，部署2019年上市公司监管重点工作。辖区317家上市公司的600余名高管人员参加了会议。

北京证监局党委书记、局长王建平同志在讲话中指出，2018年，北京局坚持稳中求进的总基调，把“六稳”要求贯彻落实到资本市场监管工作的各个方面。2019年，北京局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议部署，落实证监会各项工作要求，全力打好防范化解重大金融风险攻坚战，全面提升监管水平，切实推动北京辖区上市公司持续健康发展。

王建平同志强调，当前我国经济发展的基本面和资本市场面临复杂严峻的形势，过去几年市场运行经历了过度上涨和急速下跌的周期转换，对市场的稳定运行、上市公司的合规经营和风险管控带来了巨大的压力和挑战。辖区上市公司要按照易会满同志提出的“四个必须，一个合力”要求，重点关注合规经营和防范风险的相关问题。一是要敬畏市场，认识规律、尊重规律、适应规律，关注外部经贸形势的复杂严峻性，对国内经济增长降档调速过程要有清醒认识，相应调整增长模式来适应外部环境的变化；要理性对待资本市场大幅变化对公司估值和正常经营的影响，在市场非理性快速下行和急速上行中始终要注意防范风险集聚。二是要敬畏法律，合规经营，减少由于违法违规导致经营可持续性出现问题的现象。三是要敬畏专业，做一个合格的资本市场参与者。改善公司治理，认真履行对上市公司股东特别是中小股东的忠实义务，提升信披质量，科学理性运用筹融资工具。四是要敬畏风险。主动承担化解股票质押、债券违约和商誉风险的主体责任，精准有效处置重点领域风险。五是要在投保工作、扶贫工作、维护首都金融和社会稳定上形成合力。

北京证监局党委委员、副局长陆倩同志回顾了2018年北京辖区上市公司监管工作情况。北京证监局贯彻守住不发生系统性金融风险底线的精神，及早预研预判风险，紧密依靠地方政府和金融机构，妥善化解了辖区28家上市公司高比例质押的风险，有效督促了17家上市公司130亿元公司债的兑付风险；稳妥把握防风险与强监管的关系，全力做好上市公司监管各项常规重点工作；加强行政执法力度，依法处置违规行为，全年共对上市公司出具4单行政处罚措施，对上市公司或高管出具15单行政监管措施；寓服务于监管，引导企业平稳有序开展资本运作,推动优化融资结构，切实发挥沟通协调枢纽作用，增强资本市场创新服务效能，北京辖区上市公司各类融资达3423亿元。同时，陆倩同志分析了辖区上市公司存在的重点问题，提出了2019年的监管工作重点及要求。要求辖区上市公司要强化风险意识，落实风险防范主体责任，继续打好上市公司股票质押风险化解和公司债按期兑付的攻坚战；摒弃侥幸心理，坚决不触碰法律底线；理性资本运作，自觉维护全体股东利益；完善内控建设，夯实规范运作基础；保护中小投资者权益，积极履行社会责任。北京局将结合年报审计监管，对商誉减值等重点问题予以关注，压实中介机构责任，并将以不低于辖区公司数量20%的比例实施现场检查，扩大检查的广度和深度，提高问题的发现能力，督促辖区上市公司加大自我约束、自觉整改的力度。

据介绍，2019年，北京证监局将全面贯彻党中央对资本市场的指导精神，落实“四个必须，一个合力”的监管理念，扎实推进各项重点监管工作，切实推动北京辖区上市公司持续健康发展，为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场而不懈努力，为祖国70年华诞献礼。

(责编：白宇)