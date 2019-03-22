国家税务总局再推20项硬举措 助力深化增值税改革工作落实落地

人民网北京3月22日电（记者孙博洋） 深化增值税改革是2019年减税降费工作的“重头戏”。日前，记者从国家税务总局了解到，为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施更大规模减税降费的决策部署，确保深化增值税改革更好地落到实处，国家税务总局近日制发《2019年深化增值税改革纳税服务工作方案》（以下简称《方案》），创新集成推出20项硬举措，全面精准做实宣传辅导，精简办理手续，从快解决问题，过硬成效检验，以便利高效的纳税服务促进纳税人更好享受深化增值税改革政策红利，切实增强纳税人获得感。

7项措施切实增强政策知晓度

据了解，《方案》推出统一宣传辅导口径、扩展宣传辅导渠道、拓宽宣传辅导范围等7项措施，努力做到辅导对象再扩围、辅导内容再深化、辅导方式再扩展。

“速递型”及时开展宣传辅导。税务总局根据新出台的增值税降率等各项改革措施，统一政策宣传辅导口径，及时更新12366税收知识库，为咨询解答提供实际支撑。各省税务机关根据税务总局统一的宣传辅导口径，及时细化本省宣传辅导内容，第一时间将简明易懂的政策送到纳税人手中。

“全天候”服务线上线下咨询。税务总局在12366纳税服务平台、网上纳税人学堂增设降低增值税税率等各项改革措施内容。各地税务机关围绕深化增值税改革主题，既通过办税服务厅减税降费咨询辅导岗、纳税人学堂等“线下”形式，又借助电子税务局、“两微一端”等“线上”渠道，将宣传辅导对象由办税人员扩大到法定代表人、股东、高管、财务负责人、税务代理等人员，进一步拓宽宣传辅导范围。

“滴灌式”开展分众化辅导。税务部门根据不同行业、不同规模、适用不同减税降费政策的纳税人特点，有针对性地开展精准辅导，“一对一”满足个性化需求，“点对点”开展政策推送，分期分批组织开展涉税专题讲座，让纳税人应享尽享、有知有感。

“增内功”提升税务人员技能。税务总局在增值税降率等减税降费政策出台后，指导各地及时加强一线人员培训。各地税务机关立即组织开展12366热线和办税服务厅全员业务培训，确保12366坐席人员学得懂、答得准，确保办税服务厅一线人员懂政策、会操作。

6项措施致力提高办税便捷性

《方案》坚持“简”字为要，推出简化流程资料、减少办税次数、降低申报失误等6项措施，努力使应享受优惠的每一名纳税人都便捷享受。

流程资料更“简”。 税务总局修订《纳税服务规范》，重点修改深化增值税改革相关内容。在深化增值税改革政策出台后，及时更新《纳税人办税指南》相关内容，对纳税人办理减税降费事项实行资料清单化管理，清单之外资料一律不得要求纳税人报送。

办税次数更“减”。各地税务机关在深化增值税改革中通过多种方式，拓宽本地“最多跑一次”清单并向社会公告实施，确保增值税纳税人4月1日顺利开票、5月1日顺利申报。

纳税申报更“便”。各地税务机关要加速推行“网上办”，增加网上办理比例，凡与深化增值税改革密切相关的办税事项实现“应上尽上”，积极推行“自助办”，完善自助服务终端功能。各地电子税务局在纳税人申报环节提供在线辅导、数据校验、提示提醒和自查自检功能，确保纳税人尽享政策红利。

4项措施聚焦提升政策执行力

《方案》坚持“快”上发力，推出快速收集问题、快速处理投诉、快速响应需求等4项措施，增强纳税人实实在在的获得感。

选取100万户纳税人收集深化增值税改革需求。税务总局将适时组织开展纳税人需求调查，范围涉及全国100万户小微企业，了解减税降费政策落实情况。各地税务机关也要组织开展好本地范围内纳税人需求征集工作，确保调查结果真实有效。

建立“3个100”直联点加快深化增值税改革信息直报。税务总局建立咨询紧急情况直报机制，并从全国办税服务厅、涉税专业服务机构、纳税人中各选取100个直联点，按周“点对点”收集纳税人在增值税政策、办理流程、系统操作等方面的热点难点问题和意见建议，跟踪政策落实情况。

打造快速响应减税降费诉求意见“高速路”。各级税务机关通过12366热线、税务网站等渠道，广泛收集纳税人对深化增值税改革政策落实、执法规范、纳税服务等方面的意见建议，及时推送相关业务部门快速处理并反馈；重点围绕涉及增值税方面的投诉，压缩受理时限50%，压缩处理时限70%以上，确保投诉受理及时、处置得当、反馈迅速。

同时，为确保纳税服务成效“含金量”，《方案》提出强化纳税服务成效评议、开展纳税人满意度调查、防控税务代理风险等3项措施，力求服务标准过硬、工作作风过硬、风险防控过硬，以纳税人知晓度验证深化增值税改革政策宣传的精准性，以纳税人满意度评估纳税服务举措的有效性。

税务总局纳税服务司司长孙玉山表示，各级税务机关将把落实深化增值税改革政策作为一项政治任务，切实加强对纳税服务工作的组织领导，以更高要求、更硬标准、更实举措促进政策红利更易享、更有感，确保深化增值税改革落到实处。

(责编：王仁宏、曹昆)