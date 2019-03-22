倒计时！下调增值税礼包来了（锐财经）

下调增值税进入倒计时！3月20日召开的国务院常务会议，在重申之前确定的4月1日起将制造业等行业增值税率下降3个百分点、交通运输和建筑等行业增值税率由10%降至9%的同时，还确定了抵扣、退还等配套措施。财政部、税务总局、海关总署3月21日联合发布公告，对相关政策进一步加以明确。国内增值税是中国第一大税种，专家指出，大力度降低增值税显示了政府降低税负激活市场的决心，具有稳投资、稳消费的双向作用，将惠及全民。

减税规模和力度超预期

近几年，中国通过营改增等举措，平均每年已给企业减税降费1万亿元。而此次深化增值税改革、降低增值税税率，规模更大、力度更强，业界普遍反映超出预期。

国务院常务会议提出，进一步扩大进项税抵扣范围，将旅客运输服务纳入抵扣，并把纳税人取得不动产支付的进项税由分两年抵扣改为一次性全额抵扣，增加纳税人当期抵扣进项税。财政部、税务总局、海关总署联合发布公告则明确了下调增值税的具体政策。主要包括：增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%。适用13%税率的境外旅客购物离境退税物品，退税率为11%；适用9%税率的境外旅客购物离境退税物品，退税率为8%。自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。

财政科学研究院副院长白景明表示，扩大进项税抵扣范围是进一步细化减税政策的举措，表明了政府确保所有行业税负只减不增的坚定决心，能够激励企业进行扩大生产经营活动，有利于投资规模的扩大。三部门的公告表明，下调增值税的相关准备正逐步到位，4月1日起企业将如期享受到实惠。

双向减负双向稳

制造业等行业增值税率降低3个百分点，牵一发而动全身，既利好实业，也与老百姓的生活息息相关。

白景明表示，这次增值税普降税率，是在结构性减税基础上出台的普惠性减税措施，无论是投资者还是消费者，无论什么行业，都能享受这一利好。“增值税税率降了，商品价格中含的税就减少了，市场上商品的零售价会降低。商品价格的降低将有效刺激消费意愿。”白景明说，“减税降费将有效减轻消费者的负担，从而起到扩大消费的作用，拉动经济增长。”

减税力度不仅利于消费，也利于投资。

投资是继续做大做强中国经济的基础。白景明表示，对于企业和行业来说，此次减税一方面会大幅度减轻固定资产购置进项税负担，如购进机器设备等；另一方面会减轻制造业特别是装备制造业的销项税收负担从而带动投资增长。“尤其要看到，对处于投资扩张期的中小企业和高科技企业来说，这种减税的边际效益最高。”白景明说，“此次减税降费既减轻投资者的负担，也减轻消费者负担，具有稳投资稳消费的双向作用。”

普惠性减税不是无边界“放水”

3月8日财政部公布了2019年1月至2月财政收支情况。1月至2月，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%；全国一般公共预算收入中的税收收入35114亿元，同比增长6.6%。“税收数据也显示出减税降费进一步落地生根。”白景明表示，“税费收入规模变动是政府调控经济运行的基本政策工具。如此高强度减税降费，利于稳就业、稳投资、稳预期，也能间接稳金融、稳外贸、稳外资。”

同时，白景明表示，加力减税不是无边界“放水”。“相比发达经济体，中国财政政策的突出表现是减税力度大。但要看到，减税不是简单地减收，而是有针对性地调节企业和个人的经济行为，今年要把普惠式减税和结构性减税有机结合起来。”

白景明介绍，结构性减税主要包括动态调整进口关税税率水平、加大针对小微企业和科技型初创企业税收政策支持力度等措施。对小微企业和科创企业减税的意义在于充分发挥小微企业就业吸容功能，让更多的人有事干、干成事。调整进口关税税率水平意在减轻消费者对部分进口商品的购买负担，满足多层次消费偏好，同时培育创新能力，扶持新动能由小变大、由弱变强。

(责编：王仁宏、曹昆)