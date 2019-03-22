中老铁路首座长大隧道贯通

本报老挝磨丁3月21日电 （记者孙广勇）由中国中铁五局负责施工的中老铁路磨丁隧道21日胜利贯通。这是中老铁路全线首座贯通的长大隧道。磨丁隧道全长6453.5米，是全线10座长度超过5公里的长大隧道之一。

老挝中央纪委副书记坎苏·本雅冯出席贯通仪式，并对中老铁路建设者表示慰问和祝贺。中老铁路有限公司董事长鞠国江在致辞时说，中老铁路重难点工程磨丁隧道提前7个月胜利贯通，标志着工程项目建设取得重要阶段性胜利。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长414公里。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 16 版）

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