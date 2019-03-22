破解融资难 须打“组合拳”

银企信息不对称导致的惜贷、拒贷难题怎么解？企业短贷长用、频繁转贷等期限错配“痛点”怎么消？这是当前民营企业和小微企业普遍关心的问题，也是亟待金融行业回答的时代命题。

作为落实中央“六稳”要求，深化金融供给侧结构性改革的重要举措，浙江省在加强对民营企业信贷支持，稳定企业融资预期等方面做出了有益探索。在日前召开的第207场银行业保险业例行新闻发布会上，浙江银保监局及部分金融机构负责人介绍了一套可复制、易推广的“组合拳”。

推进联合会商帮扶机制，稳定大型企业融资预期

大型企业是浙江经济的重要支柱，但银行机构对大型企业的服务还存在短板，特别是银行同业之间缺乏信息共享和沟通协作，对企业的经营、融资全貌和风险状况看不清、看不透。

为解决银企信息不对称和银行“单兵作战”的问题，浙江银保监局凝聚行业合力，建立了联合会商帮扶机制：

首先，加强信息共享和集体会商会诊，科学识别企业状况。银行机构共享企业经营信息、融资数据并进行交叉验证，提升银企、银银之间的信息透明度。目前已全面排查全省融资10亿元以上企业情况，梳理建立了510家大型企业清单，涉及贷款11400亿元。

其次，分类施策，精准对接。对优质大型企业，在信贷资源配置、续贷、发债等方面给予优先支持。对暂时遇到困难的企业，集体决议、一致行动，防止单方面抽贷、压贷行为，避免竞相收贷引发“踩踏”风险。对没有发展前景的“僵尸企业”，坚决予以出清。

第三，发挥银行的专业优势，帮助企业优化融资结构，提前做好资金周转安排，减少过度融资、盲目投资等高风险行为。同时引导保险资金帮助民营企业纾解股权质押风险，提供长期资金支持。联合会商帮扶机制启动以来，通过“一企一策”措施，帮助多家暂时遇到困难的民营企业渡过了难关。

深化中期流动资金贷款服务，科学匹配企业生产经营周期

由于多方面原因，目前银行发放的中小企业贷款，以短期流动资金贷款为主，不能完全匹配制造业企业的生产经营和回款周期，短贷长用和频繁转贷的现象比较普遍，既不利于稳定企业长期投资信心，也容易出现资金链紧张甚至流动性风险。

为解决期限错配带来的融资“痛点”，浙江银保监局引导银行机构优化信贷供给结构，探索推进中期贷款内嵌年审制、中期授信内嵌预审制、循环式等3类服务模式。银行机构每年对贷款情况进行审查，符合条件的企业，可持续使用贷款资金，贷款实际使用期限最长可达3年。循环贷款模式下，企业可以在3年内多次提取、随借随还、循环使用贷款额度，既能及时匹配资金需求，又能提高资金使用效率。与此同时，建立客户“白名单”管理制度，提升授信准入、审批决策、贷后管理等精细化管理水平。既满足企业中长期资金需求，也不放松风险管控，防止将中期流动资金贷款服务异化为掩盖风险和资金套利的工具。

浙江银保监局相关负责人表示，辖内部分国有大型银行计划2019年中期流动资金贷款投放总量增长50%以上，预计2019年末，辖内银行业中期流贷余额可达5000亿元，占全部流贷的20%。

细分小微金融服务，提升小微企业获得感

小微企业金融服务一直以来都是浙江的品牌和优势，截至2018年末，浙江银行业金融机构用于小微企业贷款余额3.45万亿元、同比增加3038亿元，贷款户数344.51万户。为进一步提高小微企业贷款整体水平，浙江银保监局在台州全国小微金融服务改革创新试验区先行试点，建立小微企业融资监测机制，动态监控每户小微企业的融资成本、融资结构、金融服务主要诉求、哪些企业反映融资难融资贵等等，深入剖析企业融资困难的原因，研究解决办法。

为提供精准服务，浙江银保监局把小微企业细分为小微园区型、供应链型、科创型、吸纳就业型等4种主要类型，分别制定差异化、个性化、定制化金融服务方案。比如，对供应链小微企业，依托核心企业，整合信息流、物流、资金流，提供订单融资、预付融资和存货融资。

有序、良性的市场竞争是降低融资成本的重要途径。去年以来，浙江银保监局充分发挥大型银行“头雁效应”“鲇鱼效应”，通过市场竞争机制，促进中小银行机构适度下调小微企业贷款利率。同时，通过减少抵押担保、提高审批效率、完善续贷服务、网上办理不动产抵押登记等方式，降低企业综合融资成本，多渠道解决小微企业融资贵问题。

为提高银行对小微企业贷款的风险控制能力，浙江银保监局和工商、法院、税务、公安、环保等23个省级部门建立了数据共享对接，归集字段4300余个，推动相关数据向金融机构开放，解决银企信息不对称问题。在此基础上，鼓励银行机构应用大数据、云计算等金融科技手段，提升对小微企业的风控水平和服务能力，逐步提高小微企业信用贷款比重。同时，充分发挥保险对小微企业的服务功能。2018年，浙江辖内小额贷款保证保险累计帮助9300余家次小微企业获得贷款约22.4亿元；出口信用保险为1.2万余家次企业提供了700余亿美元的外贸风险保障。

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 12 版）

(责编：仝宗莉、蒋琪)