贾汪，因煤而兴，旺了百年。可采煤挖矿、坐地生财的传统粗放发展终难以持续，随着资源枯竭、生态破坏，贾汪成了“假旺”。

资源枯竭城市转型发展势在必行。转型，意味着摆脱资源依赖，阵痛难免。但绝不能因为经济发展遇到些困难，就动起铺摊子上项目、以牺牲环境换取经济增长的念头，甚至想方设法突破生态保护红线。

资源枯竭城市转型发展，一定要在寻找接续产业、加快动能转换的同时，更加注重产业提质、结构优化。贾汪不是没有走过弯路，在基础设施落后、产业配套薄弱的一段时期，捡到篮里都是菜，引入了一批水泥、钢铁、煤焦化等落后产能。经济指标一时强劲，但人民群众获得感依然不强。资源枯竭城市顺利转型的关键，在于能否培育壮大接续主导产业，但培育接续产业不能病急乱投医，把落后产能当良药，而应该顶住经济放缓压力，坚定不移贯彻绿色发展理念，穿新鞋、走新路，力促传统产业转型升级与新兴产业集群发展齐头并进。

生态优先，还要勇于面对多年吃“资源饭”留下的环境欠账，着力修复生态“伤疤”。上百年煤炭开采给贾汪带来过荣光，也留下了沉重的生态包袱，单是采煤塌陷地就达13万亩之多。如何处理这些城市“伤疤”，当地也曾左右为难：巨大投入能否见到效益？面对干部群众的疑虑、资金的紧张，贾汪区委、区政府顶住压力，敢于投入真金白银，用3年时间把潘安湖塌陷区变成了生态湿地、游人乐园。实践证明，新风景带来新动能，旅游业异军突起，当地实现了生态效益和经济效益双赢。

从“假旺”迈向“真旺”，贾汪的转型之路生动说明，转型必须保持战略定力，锚定生态优先，把绿色发展挺在前面。

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 13 版）

(责编：仝宗莉、蒋琪)