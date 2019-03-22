退役军人事务部与10家银行签署拥军优抚合作协议

本报北京3月21日电 （记者卢晓琳）退役军人事务部与工商银行、农业银行、中国银行等10家银行日前在京签署拥军优抚合作协议。

据悉，上述10家银行承诺将为军人军属、退役军人和其他优抚对象提供优先、优质、优惠的金融服务。优抚对象可以凭军官证、士兵证、退役证等有效证件，到上述银行网点申请办理专属银行卡；银行将在营业网点设立专门窗口，张贴军人、退役军人优先标识，对持有专属银行卡的客户开通绿色通道，提供优先服务，还将免收卡工本费、卡年费、小额账户管理费、跨行转账费，并提供其他个性化专属金融优惠服务。此外，银行还将为在协议框架内开展拥军优抚活动提供必要的资金、人力等支持。

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 11 版）

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