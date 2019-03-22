渔政亮剑专项执法行动 去年查办违法违规案件3.45万件

本报北京3月21日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部21日举行的渔政执法工作专题新闻发布会上获悉：去年农业农村部组织实施“中国渔政亮剑2018”系列专项执法行动，重拳整治涉渔违法违规活动，各地累计清理取缔涉渔“三无”船舶9745艘、“绝户网”等违规网具55.1万张（顶），同比分别增长39.2%、37.8%；查办各类涉渔违法违规案件3.45万件。

今年2月上旬，大连斑海豹幼仔盗捕案件披露后，引起社会各界广泛关注。农业农村部副部长于康震在会上介绍，查获的71头存活斑海豹幼仔，分别由辽宁省海洋水产科学研究院、大连圣亚海洋馆和老虎滩极地海洋馆等3家全国海洋珍稀濒危野生动物救护网络的成员单位安置救助。目前成功救活了61头，并计划在它们体况好转并经过专家评估合格后，择期分批全部放归野外。

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