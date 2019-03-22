今年经济开局为何平稳向好（人民时评）

更多采取市场化、法治化手段调控，把就业放在更加突出位置，加强金融风险监测预警和化解处置，中国经济必能驶向更为开阔的水域

新春伊始，中国经济开局平稳，向好趋势逐步显现。但1—2月的经济数据公布后，仍有个别指标引发议论，比如社会融资规模，相比1月份的同比放量增长有所收敛，规模以上工业增加值增速也有小幅回落。对于个别指标的阶段性波动，我们需要秉持科学态度，具体分析成因与影响，并从全局角度观察整体态势，坚定对中国经济的信心，沿着中央经济工作会议指引的方向奋力前行。

回顾历史不难发现，每年的1月、2月数据多受“春节效应”的影响，会造成产品销售、信贷投放及其统计的波动。比如1月的汽车销售与出口就明显高于2月。而剔除春节因素后的规模以上工业增加值增速也“由负转正”。至于金融数据，更要在较长的时间轴上综合研判，要看到社会融资及其中对实体企业发放贷款的比例，相比去年年底均有优化和提升，将为全年经济提供合理充裕的信贷保障。

正确认识个别指标波动，还要全面读懂指标体系，见树木更要见森林。应充分肯定的是，1—2月社会消费品零售总额同比增长8.2%，城镇新增就业人数达174万人，战略性新兴产业增加值同比增长10.1%，2月份消费者信心指数环比提高2.3个百分点。消费、就业、投资等指标综合反映了经济总量与结构的“双稳双进”。更何况，汇率保持总体平稳，物价水平温和上涨，外汇储备连增4个月，这些长期稳健的指标数据，一直在为中国经济的行稳致远护航。

数据展示成绩，同时也反映预期。1—2月新开工项目计划总投资同比增长4.9%，民间投资同比增长7.5%，实际使用外资同比增长5.5%，现代服务业更保持了26.5%的较高增速。这些带有前瞻性的指标表明消费者信心和投资者预期均呈良好态势。预期的背后是什么？是供需双侧对更大规模减税降费实惠的期待，对打破民营企业融资瓶颈的期待，对全面深化改革释放红利的期待。我们的货币政策管总量、守闸门，又调结构、提质量，财政政策积极应对下行压力，适度提高赤字容忍率，企业与民众没有任何理由不对经济前景充满信心。

有信心的同时，我们也需要增强风险意识和底线思维。前两月的城镇调查失业率为5.1%和5.3%，同比和环比均有微升。这其中有就业总体稳定的基础，也有劳动力供需结构性错位的矛盾，需要认真研究、严肃应对，全面实施就业优先政策。总的看，只要我们以“放管服”改革激发市场主体活力，辩证处理好“六稳”关系、把就业放在更加突出位置，更多运用市场化、法治化的手段实施宏观调控，加强金融风险监测预警和化解处置，完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，中国经济必将在“巩固、增强、提升、畅通”的供给侧结构性改革中继续成为世界经济“稳定之锚”。

马克思在《资本论》里开宗明义指出：“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”今天我们认识、把握中国经济形势，同样离不开这种“抽象力”，冷静对待个别数据的波动，综合审视经济运行基本面，发掘预期性指标异动背后的真问题，有的放矢给出预调微调的应对。按照党中央统一部署，把困难估计得更充分一些，把解决问题的措施想得更周全一些，把各项工作做得更扎实一些，中国经济必能驶向更为开阔的水域。

(责编：蒋琪、仝宗莉)