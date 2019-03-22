五市因国家历史文化名城保护不力被通报

本报北京3月21日电 （记者赵展慧）21日，记者从住房和城乡建设部获悉：5个城市因对辖区内国家历史文化名城保护不力受到通报批评。

2017年至2018年，住房和城乡建设部、国家文物局组织开展了国家历史文化名城和中国历史文化名镇名村保护工作评估检查。评估检查发现，山东省聊城市存在在古城内大拆大建、大搞房地产开发问题，山西省大同市、河南省洛阳市存在在古城或历史文化街区内大拆大建、拆真建假问题，陕西省韩城市存在破坏古城山水环境格局问题，黑龙江省哈尔滨市存在搬空历史文化街区居民后长期闲置不管问题。上述问题导致历史文化遗存遭到严重破坏，历史文化价值受到严重影响。两部门表示，上述城市人民政府要抓紧整改，防止情况继续恶化。

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 04 版）

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