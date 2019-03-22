“口岸”搬  不一般（经济新方位·六稳怎么干②）

■贸易兴旺，往来之间，当地蔬果产业跟着走俏。物流园落地后，宁安果蔬种植面积由24万亩扩到73万亩。贸易商还指导农户种植在俄罗斯更有市场的品种。大伙一起赚，赚更多。

俄罗斯布拉戈维申斯克市，蔬果商妮娜正等着中国来的一车新鲜蔬果。

黑龙江省牡丹江，宁安市源丰对俄国际物流园，康维忙得脚不点地。24小时内，蔬果就要整到对面去。

“菜农送菜到园区后直接上冷罐车，检验、检疫、报关，直奔俄罗斯，啥也不耽误。”搞出口很多年，康维握着响个不停的手机，边瞅边说，每隔一天就得发走这么一大车子。

搁从前，可不怎么方便。从地里到市场，卸货、装车，还要运到200公里外的绥芬河口岸，再卸货，走完一堆程序才能运去俄罗斯……

“多一次装卸货，多一分损耗。哪经得起折腾？”有年冬天运输不当、蔬果受冻，半车货都废了，一下就折进去十几万元。

货在这头，口岸却在那头，愁的不仅是康维。

“咱们蔬菜品质好，大量出口俄罗斯，是远东‘菜篮子’。”宁安市商务局副局长殷宪侠坦言，“但我们是内陆城市，外贸上瓶颈不少。”

何不把“口岸”搬到家门口？长期对俄出口蔬果的源丰集团被引进来，建起国际物流园，内设多个部门，检验检疫、报关、结算、通关、货物代理一站式服务。这就是黑龙江首个口岸功能向内陆延伸的物流园。

“口岸”一搬，变化不一般。

更快。“是‘口岸’，更是市场。”园区业务经理刘杨说，这里提供冷库，还设了交易场，“菜农来了，供货、出口、运输无缝对接，环节大大减少。”

更简。打个形象的比方：原来绥芬河口岸是一道“关”，货到了，得走各种程序。现在，这些都在园区完成，“口岸”成了一扇“门”，见证就放行。

更省。“装卸、运输、人工，算下来每吨蔬果能省200多元呢！”康维说着就兴奋起来，“8年前，我一年出去40多车，现在一年发200多车。成本降低，咱的竞争力更强了。”

更稳。7800万美元，宁安去年进出口贸易总额亮眼。营业额从2011年至今翻了9倍，出口批次翻3倍，物流园吸引了40多家蔬果出口贸易商。

“下一步，打算扩大朋友圈。发挥口岸功能向内陆延伸的优势，优化结构，拓展对韩日等国的出口业务。”殷宪侠说。

贸易兴旺，往来之间，当地蔬果产业跟着走俏。物流园落地后，宁安果蔬种植面积由24万亩扩到73万亩。“贸易商还指导农户种植在俄罗斯更有市场的品种，供销联系更紧。大伙一起赚，赚更多。”刘杨说。

不仅如此，新一轮机构改革，出入境检验检疫职能划入海关，通关效率更高、成本更低。“365天不休息。我们优化流程、缩短查验时限，克服人员紧张问题，随到随检、随检随发。”牡丹江海关副关长陈思羽说。

这不，暖棚里刚摘下的蔬果装进了27吨储量的冷罐车。得麻溜些上路，那一头，妮娜可盼着嘞。

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 02 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)