本报北京3月21日电 （记者罗珊珊）商务部21日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，2019年1—2月，我国境内投资者共对全球138个国家和地区的1416家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资156.6亿美元。对外承包工程新签合同额229.8亿美元，完成营业额176.3亿美元。对外劳务合作派出各类劳务人员6.8万人，2月末在外各类劳务人员96.6万人。
今年前两个月，我国对外投资合作平稳健康发展。主要呈现以下几个特点：一是对“一带一路”国家投资合作积极推进。1—2月，我国企业对“一带一路”沿线的48个国家有新增投资，合计23亿美元，同比增长7%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包合同额122.3亿美元，占同期总额的53.2%。
二是跨境并购稳步发展。1—2月，我国企业共实施完成跨境并购项目45起，分布在22个国家和地区，涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业等12个行业大类，实际交易总额24.8亿美元，其中直接投资18.5亿美元。
三是对外投资结构持续多元，非理性投资得到有效遏制。1—2月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等传统投资领域，占比分别为28.2%、20.5%和10.2%。其中流向制造业32.1亿美元，同比增长16.7%。
四是对外承包工程大项目多，带动当地发展作用明显。1—2月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目86个，占新签合同总额的81.1%。对外承包工程完成营业额主要集中在交通运输建设和电力工程建设行业，合计占比超过60%，有效改善了东道国基础设施条件。
2019年1—2月，相关主管部门办理新设和并购类对外投资企业618家，中方协议投资额98.8亿美元。其中，非金融类对外投资企业614家，中方协议投资额93.7亿美元；金融类对外投资企业4家，中方协议投资额5.1亿美元。
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