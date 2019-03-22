北京服务业扩大开放带来新动能

本报北京3月21日电 （记者贺勇）国内首家外资控股的飞机维修合资公司运营，首家外资控股证券机构落地，国际知名评级机构穆迪、标普、惠誉在京新设法人主体……2015年5月，北京成为全国首个服务业扩大开放综合试点城市。4年来，北京市把试点工作作为推进供给侧改革的重要抓手，为经济发展注入新动能。

“在工商部门网站填写信息后，一键将数据上传至商务部门，第二天商务备案就审核通过了，比以前节省了不少时间。”德资企业北京宝玛柯供应链管理公司是“单一窗口、单一表格”企业注册新模式的受益者。以前，外资企业注册需分别进行工商登记与商务备案，如今在一个窗口、填一张表格就能轻松搞定。同时，通过精简企业填报数据的工作量，企业在商务备案环节减少重复填报事项达45%。

北京市商务局有关负责人介绍，这一受理模式已在全国推行。同时，北京还在企业运营环节建立企业良好信用积正分、不良信用积负分的“双积分”信用管理模式，在入资管理环节实行线上线下互动的“比对统计、定向监管”方式，实现外资企业精准化监管服务。经第三方机构评估，北京在服务业扩大开放、服务贸易便利化、优化开放型营商环境等方面形成了68项全国首创或效果最优的开放创新举措，以不同形式向不同范围推广了4批试点经验。

在试点带动下，北京服务业对经济发展的带动作用进一步增强。2018年，服务业增加值占GDP比重81.0%，比试点前的2014年提高3.1个百分点。同时，市场活跃度有效提升。综合试点以来，新设64.02万家企业，增长速度较试点前提高43.3%，其中服务业企业占95.2%。

今年1月，国务院批复全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作，探索进一步放宽服务业外商投资准入，在信息、科技、金融、商务、文化娱乐、卫生和社会工作领域推出14项开放措施。

“北京开放试点直接以各个产业为对象，不断扩大不同产业的开放程度。这种产业开放模式对园区开放模式来说有比较优势，有利于形成相对一致的市场环境。”商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰说。

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