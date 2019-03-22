中美经贸高级别磋商将于近期分别在北京和华盛顿举行

本报北京3月21日电 （记者罗珊珊）商务部新闻发言人高峰在21日召开的例行新闻发布会上说，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦近期就中美经贸问题举行多轮电话磋商。双方商定，莱特希泽、姆努钦将于3月28日至29日应邀访华，在北京举行第八轮中美经贸高级别磋商。刘鹤副总理将于4月初应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

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