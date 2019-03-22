把更大规模减税政策落实到位 进一步激发市场主体活力

新华社北京3月21日电 （记者韩洁）3月21日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强到财政部、税务总局考察，并主持召开座谈会。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。

实施更大规模减税是今年《政府工作报告》已明确的重点任务，需抓紧推动。全国两会刚一结束，李克强就专程考察此项工作。在财政部，李克强详细了解确保4月1日降低增值税率的各项准备工作。他还来到税政司，叮嘱工作人员要跟踪减税实施后各行业税负变化，及时完善预案，要明显减轻制造业税负，还要注意减轻生活服务业税负，促进消费增长和民生改善。李克强说，财政是庶政之母，企业是财政之基，要切实把企业税负减下来、获得感提上去，让发展动力更强。

李克强来到税务总局减税降费办公室，对全国税务系统抽调精兵强将、按时间表周密推进这项工作表示赞许。他强调要用好监控大数据平台，把减税实际效果摸准做实。他还通过视频慰问广大基层税务工作人员。李克强说，要继续做好个人所得税有关子女教育、赡养老人等专项扣除工作，并抓紧推进增值税更大规模减税。现在离正式实施减税只有十天时间，你们是这项工作主攻手，要把责任扛在肩上，坚决打好这场硬仗，把减税红利送到市场主体手中。

座谈会上，财政部、税务总局主要负责人作了汇报。李克强说，去年面对错综复杂形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经济保持平稳运行，这来之不易。今年经济下行压力不可轻视，不确定因素和困难挑战很多，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院决策部署，把大规模减税降费作为重大改革举措和宏观调控“当头炮”。这既利当前又利长远，不仅减轻企业负担、稳定就业，而且优化经济和收入分配结构，培育税源、促进财政可持续。要把减税加快落实到位，以企业活力更大释放保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。

李克强说，这次减税要确保制造业等主要行业税负明显降低、部分行业有所降低、所有行业只减不增。针对实施中部分行业由于进项税抵扣减少可能引起税负上升，要借鉴过去经验，科学制定增加抵扣等“打补丁”措施妥善解决。减税给财政带来很大压力，政府要刀刃向内，该给企业让的利一定要让，对自己要当“铁公鸡”，要动自身存量利益。除刚性和重点项目外，中央财政其他支出要压减10%。地方财政也要坚决压减一般性支出，盘活存量资源。中央财政要加大对地方特别是中西部的转移支付力度。

李克强说，减税效果好不好，关键是市场主体能不能实实在在受益。各地区各部门要从大局出发，加强协同配合，及时解决企业和群众反映的问题，不允许不作为、慢作为，尤其要防范实施中搞变通、收“过头税”、乱收费等行为，把这件利企惠民促发展的大事办实办好。

肖捷参加上述活动。

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